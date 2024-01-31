Edebiyat dünyasının acı kaybı... İstanbul aşığı yazar Mario Levi hayatını kaybetti

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"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" gibi kitapların usta yazarı Mario Levi hayatını kaybetti.

Vefat haberini Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu:

“Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız…Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Semih Gümüş, sosyal medya hesabı X’ten “Sevgili Mario Levi’yi kaybetmişiz. Çok ama çok üzücü. Edebiyatımızın çok değerli yazarı, kuşağımızın özel bir kişiliğiydi o. Duruşu, gülüşü ve bütün yazdıklarıyla hatırlayacağız” diye yazdı.

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Gözden Kaçmasın Mario Levi: Affetmek dediğin koca bir yalan Haberi görüntüle

MARIO LEVi KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Yahudi asıllı yazar Saint Michel Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi Fransız ve Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi 1984 yılından itibaren Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı

Mario Levi, yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işlerde de çalıştı. Levi aynı zamanda uzun yıllardır yazarlık atölyelerinde yazarlık ve yaratıcı yazarlık dersleri de vermişti.





“BENİM EN DERİN VATANIM TÜRKÇEDİR” DİYEN BİR İSTANBUL AŞIĞIYDI

“Benim en derin vatanım Türkçedir” sözüyle tanınan Mario Levi kendini bir “İstanbul aşığı” olarak tanımlıyordu. Kitaplarında da her zaman bu İstanbul tutkusuna yer vermişti. Levi’nin vefat haberini bünyesinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Mario Levi’nin son kitabı " Bir Cümlelik Aşklar" Nisan 2016'da yayınlanmıştı. Usta yazar “Bir Şehre Gidememek”le 30 yaşında Haldun Taner Öykü Ödülü, “İstanbul Bir Masaldı” ile 43 yaşında Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazanmıştı. Mario Levi ünlü oyuncu Serra Yılmaz'la da çocukluk arkadaşıydı...

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1993'TE BAŞLADIĞI İSTANBUL KİTABINI 6 YILDA TAMAMLAMIŞTI

İstanbul’da yaşayan azınlıklara ve bu azınlıkların toplumla ilişkilerine değinen eserleriyle tanınan Mario Levi ilk romanı "En Güzel Aşk Hikayemiz"i 1992'de yazdı. 1993'te yazımına başladığı en sevilen eserlerinden "İstanbul Bir Masaldı" adlı kitabını ise 6 yılda bitirebildi ve 1999'da yayınladı.

Kasım 2022’de Hürriyet yazarı Savaş Özbey’e verdiği röportajda “Hayatımı birkaç kez sıfırladım” diyen Mario Levi, ailesinin asırlara dayanan İstanbulluğunu, Türkçeyi, en büyük tutkuları Fenerbahçe ve Kadıköy’ü anlatmıştı.

BEŞ YÜZ YILLIK İSTANBULLU BİR AİLEDEN GELİYORDU

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Beş yüzyıldır İstanbullu olan bir aileden gelen ve 6 dil bilen Mario Levi, üniversitede eğitimini aldığı ve ana dili gibi konuştuğu Fransızca yerine her zaman Türkçeye tutkuyla bağlı kaldı ve tüm eserlerini Türkçe verdi.

Levi Türkçeye olan bağlılığını da ve Fransızca yerine tercih edişini de “Türkçe yumuşak sesli bir sevgili gibidir. Kimi zaman anne yerine de geçebilir” diyerek anlatmıştı. Mario Levi 13 yıldır Ece Erdoğuş Levi'yle evliydi... Çiftin Masal adında bir de kızı vardı... Levi'nin 2 de torunu bulunuyordu

AHMET ÜMİT: SADECE BİZİM İÇİN DEĞİL DÜNYA İÇİN BÜYÜK KAYIP

Mario Levi'nin vefat haberinin ardından konuşan yakın dostu ve yazar Ahmet Ümit Levi'nin ölümünü "çok büyük bir kayıp olarak nitelendirdi:

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"Mario Levi benzersiz yazarlarımızdan biriydi. Gerek öyküleri, gerek romanlarıyla bize eski İstanbul’u günümüzde giderek yok olmaya başlayan, yok olan İstanbul’u anlatıyordu. Çok özgün bir üslubu vardı. Dünyaca tanınan yazarlarımızdan biriydi. Aynı zamanda öğretim üyesiydi insanlara sanatı anlatan bir dostumuzdu.

Çok büyük bir kayıp. Yıllar önce program da yapmıştık, çok üzgünüm. Dünyaya güzellikler katan insanlardan biriydi ne yazık ki o tür insanlar giderek azalıyor. Dünya için büyük kayıp. Dünya giderek çölleşiyor. Acı bir şey yazık bize..."