Yavuz Bingöl ve nişanlısından yeni fotoğraf!

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Ağaoğlu, nişanlısının pozunun altına mavi kalp emojisi koydu. Çiftin pozlarına birçok beğeni ve yorum geldi.





Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Yavuz Bingöl , uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile beraberliği hakkında "Her şey yolunda güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var' ifadelerini kullanmıştı.

Gün boyu sohbet ettiler

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ve Hande Soral ile İsmail Demirci çifti önceki gün Bodrum’da bir araya geldi.

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Çiftler, önceki gün Yalıkavak’taki bir sahilde buluştu. Denize girmeyen grup, gün boyu sohbet etti. Hande Soral, oğlunu suya sokarak serinletti. (Umut ÜNVER)

Denizde aile eğlencesi

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, çocuklarıyla birlikte Çeşme’deki bir sahilde görüntülendi. Aileye, yakın arkadaşları Melisa Doğu da eşlik etti. Kamal, ikiz çocukları Piraye ve Rutkay’la suda oyunlar oynadı. Daha sonra denize giren Doğa Rutkay da çocukları kucağında gezdirip öpücüklere boğdu. Aile olarak suda eğlenceli anlar yaşadılar. Melisa Doğu ise daha sonra denize girdi ancak suyun serinliği nedeniyle çok da fazla durmadı. (Deniz BOY)

Mutluluğun fotoğrafı

Petek Ertüre ve Serdar Oal çifti önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Geçen hafta evliliklerinin birinci yıldönümünü Avrupa’da kutlayan çift, Highlight Otel’de de tatillerine devam etti.

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Bebeğime kavuştum

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile yurt dışında tatil yapıyor. Gamze Erçel önceki gün kız kardeşinin yanına gitti. İki kardeş, Mikanos’ta buluştuğu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gamze Erçel, “Bebeğime kavuştum” notunu ekledi.

Şans benden yana

Şarkıcı Nez önceki akşam Cihangir’de bir kafede objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı “Her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Şansım artık benden yana, kötü sıkıntılı günler çok çok geride kaldı. İşlerim de çok iyi” diyerek poz verdi.(Sayit DURMAZ)

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İyi ki bizim babamızsın

İlayda Alişan babası Remzi Alişan’ın doğum gününü sosyal medyada aile fotoğrafıyla kutladı. Babası, ablası Özge Alişan ve yeğeniyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncu o karenin altına “İyi ki doğdun babişkoom, iyi ki bizim babamızsın” notunu düştü.