×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yasmin Erbil'den babasına rest: Ben diyeceğimi dedim evlenmesini istemiyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan
Yasmin Erbilden babasına rest: Ben diyeceğimi dedim evlenmesini istemiyorum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 08:30

Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” diyen ve onun genç aşkıyla evlenmesine de karşı çıkan Yasmin Erbil, babasıyla barıştı ancak fikrini değiştirmedi: “Evlenmesini istemiyorum.”

Haberin Devamı

‘BABALIK YAPMADI’ DEMİŞTİ

Yasmin Erbil bir röportajında Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” demiş, ünlü şovmenin kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlenip çocuk yapmasını da istemediğini söylemişti.

Yasmin Erbil gündem olan açıklamalarının ardından babasıyla bir araya gelip barıştı. Önceki gün Bebek’teki Lucca’dan çıkarken görüntülenen Erbil, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Yasmin Erbilden babasına rest: Ben diyeceğimi dedim evlenmesini istemiyorum

TABİİ Kİ RAHATSIZ OLUYORUM

Yasmin Erbil, babasıyla ilgili açıklamaları için “Ben duygusal boşlukla alakalı konuştum. Yoksa benim babam iyi bir baba” dedi. Erbil, sorular üzerine ünlü şovmenin genç sevgililerinden rahatsız olduğunu da yineledi.

Genç kadın, evlilik konusunda ise fikrinin değişmediğini söyledi: “Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, fazla bir şey diyemiyorum. Evlenmesini istemiyorum. Ben diyeceğimi dedim.”

Haberin Devamı

Yasmin Erbilden babasına rest: Ben diyeceğimi dedim evlenmesini istemiyorum

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a evlenme teklif etmişti. 

Gözden KaçmasınÇok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum'Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan

BAKMADAN GEÇME!