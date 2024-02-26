Yasmin Erbil'den babasına rest: Ben diyeceğimi dedim evlenmesini istemiyorum!

Haberin Devamı

‘BABALIK YAPMADI’ DEMİŞTİ

Yasmin Erbil bir röportajında Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” demiş, ünlü şovmenin kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlenip çocuk yapmasını da istemediğini söylemişti.



Yasmin Erbil gündem olan açıklamalarının ardından babasıyla bir araya gelip barıştı. Önceki gün Bebek’teki Lucca’dan çıkarken görüntülenen Erbil, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

TABİİ Kİ RAHATSIZ OLUYORUM

Yasmin Erbil, babasıyla ilgili açıklamaları için “Ben duygusal boşlukla alakalı konuştum. Yoksa benim babam iyi bir baba” dedi. Erbil, sorular üzerine ünlü şovmenin genç sevgililerinden rahatsız olduğunu da yineledi.



Genç kadın, evlilik konusunda ise fikrinin değişmediğini söyledi: “Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, fazla bir şey diyemiyorum. Evlenmesini istemiyorum. Ben diyeceğimi dedim.”

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a evlenme teklif etmişti.