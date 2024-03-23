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Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e 'Yiğit Poyraz' cevabı

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#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Yiğit Poyraz
Yasmin Erbilden babası Mehmet Ali Erbile Yiğit Poyraz cevabı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 08:17

Mehmet Ali Erbil’in Yiğit Poyraz için “Hırsız damat istemem” demesi, Yasmin Erbil’i sinirlendirdi: “Benim ona diyecek çok lafım var!”

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ERKEĞİMİ ÖZLEDİM

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün Bebek Lucca’da arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, “Survivor All Star”da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz’ı özlediğini söyledi: “Erkeğim adada. Kendisiyle görüşemiyorum, cezalar aldı. Çok özledim.”

Yasmin Erbilden babası Mehmet Ali Erbile Yiğit Poyraz cevabı


DİYECEK ÇOK LAFIM VAR

Yiğit Poyraz’ın Dominik’te bir evden yiyecek çaldığının ortaya çıkmasının ardından Mehmet Ali Erbil “Hırsız damat istemem” açıklamasını yapmıştı. Yasmin Erbil, babasının bu sözleri sorulunca şöyle konuştu: “Beni gıcık etmeye çalışıyor. Benim ona diyecek çok lafım var ama bir şey söylemek istemiyorum.” 

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Yasmin Erbilden babası Mehmet Ali Erbile Yiğit Poyraz cevabı

Yasmin Erbil bir röportajında Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” demiş, ünlü şovmenin genç sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlenmesine ve çocuk yapmasına da karşı olduğunu söylemişti. Bu durum baba-kızın arasını açmıştı.

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#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Yiğit Poyraz

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