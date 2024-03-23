Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e 'Yiğit Poyraz' cevabı

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ERKEĞİMİ ÖZLEDİM
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün Bebek Lucca’da arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, “Survivor All Star”da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz’ı özlediğini söyledi: “Erkeğim adada. Kendisiyle görüşemiyorum, cezalar aldı. Çok özledim.”
Yasmin Erbil bir röportajında Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” demiş, ünlü şovmenin genç sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlenmesine ve çocuk yapmasına da karşı olduğunu söylemişti. Bu durum baba-kızın arasını açmıştı.