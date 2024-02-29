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Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'dan trip yedi! 'Zahmet oldu aşkım'

Güncelleme Tarihi:

#Yasmin Erbil#Yiğit Poyraz#Survivor Yiğit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 11:31

Survivor 2024 All Star'da yarışmacılar ilk kez iletişim oyunu için parkura çıktı. Zorlu geçen mücadeleyi kazanan mavi takım oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Instagram hesabından canlı yayın açınca şoke oldu. Annesi ve sevgilisi Yasmin Erbil'i yayında göremeyen Poyraz sevgilisine trip attı!

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Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyunları sonrası yarışmacılar iletişim ödülü için mücadele etti.

Çekişmeli geçen oyunun kazananı mavi takım oldu. Instagram hesabından canlı yayın açmaya hak kazanan yarışmacılar teker teker sosyal medya hesaplarından takipçileri ve sevenleriyle iletişime geçti.

Uzun zamandır Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz canlı yayında büyük şok yaşadı. Ailesi ve sevgilisiyle konuşma hayali kuran Poyraz umduğunu bulamadı.

Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyrazdan trip yedi Zahmet oldu aşkım

Takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği yayında ailesini ve sevgilisini göremeyince üzüntü yaşayan Poyraz, 'Annemden Yasemin’den hiçbir mesaj göremedim.' sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

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Canlı yayının sonlarına doğru katılan Yasmin Erbil sevgilisinin geç kalmasına sitem etti: "Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım"

Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyrazdan trip yedi Zahmet oldu aşkım

Yasmin Erbil daha sonra yaptığı paylaşımda uyuya kaldığını itiraf etti: 'Sürekli paylaşıyorum aşkım benim. Yayını 'biraz uyuyayım kazandıklarında uyanırım' deyip kaçırdığıma inanamıyorum. Bir daha uyku yok bana'

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#Yasmin Erbil#Yiğit Poyraz#Survivor Yiğit

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