Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizleri doğdu!

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2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri doğdu.

Büyük heyecan yaşayan ünlü çifti sevenleri hastanede yalnız bırakmadı. İkiliyi ailelerinin yanı sıra yakın arkadaşları da ziyaret etti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günler süren isim arayışı babalarının adlarını vermekle son bulmuştu.

Mutlu çift bebeklerine İbrahim ve Sinan adını verdi.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz, Tatlıses çiftini doğumdan önce hastanede ziyaret etti.

HAMİLELİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Yasemin Şefkatli, bebek müjdesini Instagram sayfasından duyurmuş, eşi İdo ile fotoğrafını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notu ile duyurmuştu...

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