Düğünlerine ünlüler akın etmişti... 'Bu müthiş adamla evleneli iki yıl olmuş'

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında 550 kişinin katıldığı muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti...İkiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, evliliklerinin 2. yılını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar.

İdo ile birbirinden romantik pozlarını paylaşan Yasemin Şefkatli, altına şu notu düştü:

"Bu müthiş adamla evleneli iki yıl olmuş. O kadar hızlı geçti ki seninle zaman… İyi ki aile olduk ve şimdi de büyüyoruz. Daha doğmadan çok şanslı iki bebeyee sesleniyorum 'nefis bir babanız olacak' Seni çoook seviyorumm Dodi! Nice güzel yıllarımız olsun el ele, göz göze... 07.10.21"

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İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

2 YIL OLDU BİLE!

Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile 2021 yılında dünya evine girmişti.

Çift evliliklerinin 2. yılını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar.

Arda Türkmen nikah fotoğrafını "2 yıl önce bugün" notuyla paylaştı.

Melisa Elbirlier ise paylaştığı fotoğrafa "Burada süslü şeyler yazmayı hiç bir zaman sevmedim ama iyi ki sen iyi ki kızımız, seni, sizi, bizi çok seviyorum..." notunu düştü.

'BİZ 1 YILDIR EVLİYİZ'

Geçtiğimiz yıl Sarıyer'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı.

Büyük heyecan yaşayan çift sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaştı.

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Umut Kurt romantik karelere, 'Canım karım, biricik Melisacım… 1.yılımız kutlu olsun' notunu düştü.

Melisa İnci ise, 'Biz 1 yıldır evliyiz' mesajıyla evlilik yıldönümünü kutladı.

4 SENE ÖNCE DÜNYA GÜZELİMİ KAPTIM

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile 2019 yılında muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti. Çift evliliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı.

3 yıllık beraberliklerinin ardından 3 Kasım 2018’de tarihinde nişanlanan Oyuncu Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de yakınlarının davetli olduğu romantik bir düğün ile dünyaevine girmişti.

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Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili evliliklerinde 4. yılı geride bıraktı.

Evlilik yıl dönümünü kutlayan Barış Yurtçu, '4 sene önce dünya güzelimi kaptım' mesajını paylaştı.

Deniz Baysal ise yayınladığı fotoğraf albümüne '4' notunu düştü.

'DOKUZ SENE Mİ GEÇTİ YANİ?'

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş; çiftin bu evlilikten Piraye ve Rutkay Kerim adında iki çocuğu olmuştu.

Doğa Rutkay, evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı.

Rutkay, düğün karesinin altına şu notu düştü:

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"Dokuz sene mi geçti yani?

Üstüne iki yavru mu geldi?

Onlarca hayal, binlerce kelime, yüzlerce gülücük ve gözyaşı…

Birlikte yaşlanmak güzelmiş Kerimcan!

İyi ki sordun o gece sahilde “evlenelim mi?”

En güzel “ evet” miş!"

SEN BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN!

'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Turgut Alp' rolüyle tanınan Cengiz Coşkun, ağustos 2022'de sekiz yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Cengiz Coşkun siyah beyaz karelerin altına şu notu düştü:

"Sen benim başıma gelen en güzel şeysin... Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim"

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5 TEMMUZ 2006... 18'İNCİ YIL BAŞLAR

2006 yılında Enis Cergel ile nikah masasına oturan Açelya Akkoyun, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Akkoyun, fotoğrafların altına "18.yıl başlar... 5Temuz 2006. Aşkın her hali ve her anı dönüşe dönüşe seninle sevgilim... Hayat sahnesinde, beni dansa kaldırdığın için çok teşekkür ederim" notunu düştü.

33 YIL OLMUŞ!

Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur 1990 yılına Çiğdem Uygur le nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Behzat Uygur nikah fotoğrafının altına "28 Haziran 1990" notunu düştü.

BİZİM İÇİN '15 GÜNE AYRILIR' DEDİLER... '15 AY' DİYE DÜZELTTİLER... 15 YIL OLDU EVLENELİ...

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. bugüne kadar haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan çift 15. yıllarını sosyal medya hesaplarında art arda paylaştıkları mesajlarla kutladılar.

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafının altına "Bizim için 15 güne ayrılır dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli... 15 ömür olsa inadımızdan değil sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar.. " notunu düştü.

Pınar Altuğ ise nikah fotoğrafını "15 sene... Seninle bir ömür"mesajıyla paylaştı.

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Jülide Alasya, 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015 yılında kaybettiği eşi Zeki Alasya ile evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştı.

İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek diye evet dedik birbirimize…

Öyle de yaşadık...

İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür🙏🏼

Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik.

Ölümse bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili.

Sana dediğim her evet için teşekkür ediyorum sana da kendime de...

Evlenme yıldönümümüz kutlu olsun koca kafalı yârim.

Seni çok seviyorum, çok özlüyorum.

Ruhun şâd olsun.

Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam.

47. YILLIK MUTLULUK

Belkıs Akkale eşi ile 47. evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Belkıs Akkale ile Sami Doğan Yılmaztürk 1976 yılında nikah masasına oturmuştu.

'ARALIK 1993'

Şarkıcı Elif Karlı, 2 çocuğunun babası kaybettiği eşi Cengiz Karlı ile nikah günü çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Elif Karlı, fotoğrafın altına "Aralık 1993" notunu düştü...

'BEN HALA BU ANDAYIM'



Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu.

Edip Tepeli fotoğrafın altına "Yıllar geçiyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

YIL 2006

Yönetmen Kemal Başbuğ, eşi ile Yeşeren Başbuğ ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Başbuğ, bu fotoğrafın altına "Yıl 2006... iyi günde ve kötü günde beraberliğimizin 14. Yılını da oğlumuzla birlikte tamamladık. Daha nice mutlu yıllar bizim olsun Karıcım seni ve oğlumu çok seviyorum" notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi.

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.