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Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ın doğum gününü kutladı: 40 ve hâlâ devam ediyor

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#Yasemin Özilhan#İzzet Özilhan#Doktorlar
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhanın doğum gününü kutladı: 40 ve hâlâ devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 09:35

Yasemin Özilhan, 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girmiş, ardından da oyunculuğu bırakmıştı. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten mutluluk fotoğrafları geldi. Özilhan, eşinin doğum günü sosyal medya hesabından kutladı.

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2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Doktor Ela' karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girmiş daha sonra da oyunculuğu bırakmıştı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Bir süredir iki kızıyla Kaplankaya’daki evinde deniz, kum ve güneşin keyfini süren Yasemin-İzzet Özilhan çifti hakkında ayrılık iddiası gündeme gelmişti. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkilinin bu hamleleri "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

FOTOĞRAFLI CEVAP

Ayrılık iddialarıyla gündemde olan çift bir süre sessizliğini kormuş daha sonra Yasemin Özilhan, eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

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Yasemin Özilhan son olarak 40. yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhanın doğum gününü kutladı: 40 ve hâlâ devam ediyor

Özilhan birlikte verdikleri pozu; "40 ve hâlâ devam ediyor. İyi ki" notuyla paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğrafa 'mutluluklar' mesajları yazıldı.

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