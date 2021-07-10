Yasemin Özilhan: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

'LAKABIM PATO'YDU'

* Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.

* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...

* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.









'YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM'

* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...

* En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.

* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.





'ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM'

* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.

* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...

* Unutamadığım seyahatim Hollanda.

'ASLA CİĞER YEMEM'

* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.

* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.

* Emine bana Anneler Günü'nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım... Çocuğumdan aldığım için belki de...

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