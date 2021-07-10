Yasemin Özilhan: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım
Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Ailesi ile birlikte tatil yapan Özilhan, merak edilenleri anlattı.
'LAKABIM PATO'YDU'
* Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.
* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...
* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.
'YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM'
* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...
* En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.
* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.
'ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM'
* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.
* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...
* Unutamadığım seyahatim Hollanda.
'ASLA CİĞER YEMEM'
* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.
* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.
* Emine bana Anneler Günü'nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım... Çocuğumdan aldığım için belki de...