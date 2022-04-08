Haberin Devamı

İlber Ortaylı önceki gün yeni kitabı “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?”ın söyleşisini D&R-Hilton Edebiyat Buluşmaları kapsamında Hilton Istanbul Bosphorus’ta gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Murat Güloğlu’nun yaptığı etkinliğe, Murat Aygen ve eşi Nihan Aslı Aygen, Ali Aksöz, Nazlı Kayı Sabancı, Beste Kökdemir, Adil Yıldırım ve Murat Tavlı gibi isimler katıldı.

Ortaylı, “Yaşamla hayatı karıştırıyor muyuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kelime olarak karıştırılıyor. Hayatı yaşam zannediyorlar. Oysaki yaşam bir tarzdır. Gezmek, eğlenmek veya diğer taraftan kitap okuyarak zaman geçirmek bir yaşam biçimidir.

Haberin Devamı

Hayat ise hepimiz için objektiftir. Aynı sürenin içindedir, hepimize zorluklar getirir. Çok da iyi tarif edilmeyen bir zaman kesitidir hayat. Yaşam, onun içindeki kendi kurgunuzdur. Hayatı sürmeniz çok önemli.”