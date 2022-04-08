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Yaşam bir tarzdır

#İlber Ortaylı#İnsan Geleceğini Nasıl Kurar#Murat Aygen
Yaşam bir tarzdır

İlber Ortaylı yeni kitabı “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?”ın lansmanını önceki gün Hilton Istanbul Bosphorus’ta gerçekleştirdi. Ortaylı, “Hayatı yaşam zannediyorlar. Gezmek, eğlenmek veya kitap okumak bir yaşam biçimidir” dedi.

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İlber Ortaylı önceki gün yeni kitabı “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?”ın söyleşisini D&R-Hilton Edebiyat Buluşmaları kapsamında Hilton Istanbul Bosphorus’ta gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Murat Güloğlu’nun yaptığı etkinliğe, Murat Aygen ve eşi Nihan Aslı Aygen, Ali Aksöz, Nazlı Kayı Sabancı, Beste Kökdemir, Adil Yıldırım ve Murat Tavlı gibi isimler katıldı.

Yaşam bir tarzdır

Ortaylı, “Yaşamla hayatı karıştırıyor muyuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kelime olarak karıştırılıyor. Hayatı yaşam zannediyorlar. Oysaki yaşam bir tarzdır. Gezmek, eğlenmek veya diğer taraftan kitap okuyarak zaman geçirmek bir yaşam biçimidir.

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Hayat ise hepimiz için objektiftir. Aynı sürenin içindedir, hepimize zorluklar getirir. Çok da iyi tarif edilmeyen bir zaman kesitidir hayat. Yaşam, onun içindeki kendi kurgunuzdur. Hayatı sürmeniz çok önemli.”

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