Hande Erçel'e Kaan Yıldırım sorulunca...

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Şimdi konuşmayalım

Ablası Gamze Erçel’le Milano’ya giden Hande Erçel, tatil dönüşü İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi.

“Çok güzel bir tatil oldu bizim için” diyen Hande Erçel’e muhabirler “Kaan Yıldırım’la ilişki yaşadığınız doğru mu?” sorusunu yöneltti.

Geçen hafta Yıldırım’la görüntülenen oyuncu, yanıt vermek istemedi: “Bu konuyu şimdi konuşmayalım. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz.”

(Sayit DURMAZ)

Karın kasları dikkat çekti

Aslı Turanlı önceki gün Bebek’teydi. Turanlı, acelesi olduğunu belirtti: “Tenis dersim var. Çok geç kaldım, ona yetişmem gerekiyor. Beni mazur görün.” Oyuncunun karın kaslarını sergilediği spor kombini dikkat çekti. (Deniz BOY)

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Yakın arkadaşım

Tuğçe Tayfur önceki gece Ortaköy’deki Kaytan Lounge’daydı. Şarkıcı, mekandan adının Burak Kalfa olduğu öğrenilen erkek arkadaşıyla ayrıldı. Mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, objektifleri fark edince gerildi. Tayfur, çıkışta sorular üzerine “Kendisi yakın arkadaşım olur, aramızda bir şey yok” dedi. (Sayit DURMAZ)

Hayvansever oyuncu

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, kazancının büyük bir kısmını sokak hayvanları için harcıyor. Çalışkanoğlu, bir sokak köpeği, 6’sı evde, 10’u bahçede olmak üzere toplamda 16 kediyi sahiplenerek bakımını üstlendi. Ünlü oyuncu aynı zamanda sokakta yaralanmış olan hayvanların da yardımına koşuyor. Çalışkanoğlu’nun, sokakta yaralı gördüğü hayvanların veteriner masraflarını karşıladığı ve sahiplendirmek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. (Deniz BOY)

Boğaz turunda

Usta oyuncu Kadir İnanır önceki gün hareket halindeki aracının içinde Bebek’te görüntülendi. İnanır, Boğaz turuna çıktığını söyledi. Geçirdiği sağlık sorunları sonrası zor günleri geride bırakan sanatçı, gazetecilere “Kolay gelsin” dedikten sonra gözden kayboldu. (Deniz BOY)

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