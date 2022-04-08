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Hande Erçel'e Kaan Yıldırım sorulunca...

#Hande Erçel#Kaan Yıldırım#Kadir İnanır
Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Şimdi konuşmayalım

Ablası Gamze Erçel’le Milano’ya giden Hande Erçel, tatil dönüşü İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi.

“Çok güzel bir tatil oldu bizim için” diyen Hande Erçel’e muhabirler “Kaan Yıldırım’la ilişki yaşadığınız doğru mu?” sorusunu yöneltti.
Geçen hafta Yıldırım’la görüntülenen oyuncu, yanıt vermek istemedi: “Bu konuyu şimdi konuşmayalım. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz.”
(Sayit DURMAZ)

Gözden Kaçmasın

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor Sürpriz yakınlaşma
#HANDE ERÇEL#KAAN YILDIRIM
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşmaHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Karın kasları dikkat çekti

Aslı Turanlı önceki gün Bebek’teydi. Turanlı, acelesi olduğunu belirtti: “Tenis dersim var. Çok geç kaldım, ona yetişmem gerekiyor. Beni mazur görün.” Oyuncunun karın kaslarını sergilediği spor kombini dikkat çekti. (Deniz BOY)

Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

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Yakın arkadaşım

Tuğçe Tayfur önceki gece Ortaköy’deki Kaytan Lounge’daydı. Şarkıcı, mekandan adının Burak Kalfa olduğu öğrenilen erkek arkadaşıyla ayrıldı. Mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, objektifleri fark edince gerildi. Tayfur, çıkışta sorular üzerine “Kendisi yakın arkadaşım olur, aramızda bir şey yok” dedi. (Sayit DURMAZ)

Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Hayvansever oyuncu

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, kazancının büyük bir kısmını sokak hayvanları için harcıyor. Çalışkanoğlu, bir sokak köpeği, 6’sı evde, 10’u bahçede olmak üzere toplamda 16 kediyi sahiplenerek bakımını üstlendi. Ünlü oyuncu aynı zamanda sokakta yaralanmış olan hayvanların da yardımına koşuyor. Çalışkanoğlu’nun, sokakta yaralı gördüğü hayvanların veteriner masraflarını karşıladığı ve sahiplendirmek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. (Deniz BOY)

Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Boğaz turunda

Usta oyuncu Kadir İnanır önceki gün hareket halindeki aracının içinde Bebek’te görüntülendi. İnanır, Boğaz turuna çıktığını söyledi. Geçirdiği sağlık sorunları sonrası zor günleri geride bırakan sanatçı, gazetecilere “Kolay gelsin” dedikten sonra gözden kayboldu. (Deniz BOY)

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Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

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#Hande Erçel#Kaan Yıldırım #Kadir İnanır

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