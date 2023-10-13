Yağmur Atacan: Oyunculuğu bırakmam 30 saniye sürdü

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OYUNCULUKTA AĞASINIZ



Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan önceki akşam Volkswagen Arena’daki partiye katıldı. Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Atacan, “Setleri özlediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Özlememek mümkün mü? Herkes el üstünde tutuyor sizi orada, ondan özlenir setler. Ticaret hayatında kimse kimseye acımıyor. Oyunculuk kısmında ağasınız. İki işi de başarıyla yapıyorsanız ne güzel. Ama kendi tatilinizi satın almak istiyorsanız, oyunculuk yapmamak en mantıklısı.”

30 SANİYE SÜRDÜ



Yağmur Atacan oyunculuğu bırakma kararıyla ilgili bir itirafta da bulundu: “Pınar’la evleneceğimiz gün, sabah saat 7’de gittim eve. Akşama düğün yaptık. Çocuk olduktan sonra ara verdim. İkimizden biri, az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı almam 30 saniye sürdü.” Atacan, bu karara rağmen açık kapı bıraktı: “Büyük karakterler oynama fırsatı olursa neden olmasın?”

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