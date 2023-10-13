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Yağmur Atacan: Oyunculuğu bırakmam 30 saniye sürdü

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#Yağmur Atacan#Pınar Altuğ#Oyuncu
Yağmur Atacan: Oyunculuğu bırakmam 30 saniye sürdü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 10:05

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ’la katıldığı davette oyunculuğu bırakma kararı hakkında konuştu: “Az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı almam 30 saniye sürdü.”

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OYUNCULUKTA AĞASINIZ

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan önceki akşam Volkswagen Arena’daki partiye katıldı. Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Atacan, “Setleri özlediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Özlememek mümkün mü? Herkes el üstünde tutuyor sizi orada, ondan özlenir setler. Ticaret hayatında kimse kimseye acımıyor. Oyunculuk kısmında ağasınız. İki işi de başarıyla yapıyorsanız ne güzel. Ama kendi tatilinizi satın almak istiyorsanız, oyunculuk yapmamak en mantıklısı.”

30 SANİYE SÜRDÜ

Yağmur Atacan oyunculuğu bırakma kararıyla ilgili bir itirafta da bulundu: “Pınar’la evleneceğimiz gün, sabah saat 7’de gittim eve. Akşama düğün yaptık. Çocuk olduktan sonra ara verdim. İkimizden biri, az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı almam 30 saniye sürdü.” Atacan, bu karara rağmen açık kapı bıraktı: “Büyük karakterler oynama fırsatı olursa neden olmasın?” 

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Yağmur Atacan: Oyunculuğu bırakmam 30 saniye sürdü

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#Yağmur Atacan#Pınar Altuğ#Oyuncu

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