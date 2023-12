Haberin Devamı

Mutlu bir evlilik sürdüren çift kızları Süreyya'ya da Şubat 2023'te kavuşmuştu.

Bu özel günde Hazal Kaya'nın yanında olan oyuncu Selin Şekerci, paylaştığı fotoğraflarla hem Hazal Kaya'yı hem de takipçilerini geçmişe götürdü.

Hamilelik sürecinden arkadaşı Hazal Kaya'nın yanından bir an olsun ayrılmayan Şekerci, hastanede çekilen bu fotoğrafları '11.02.2023 Süreyya... Aslında kapak bu değildi son fotoğraftı bu. Ama büyüsü var sanki... Uykusuz 30 küsürüncü saat ama yüzler pembe' notuyla yayınladı.

Başta Hazal Kaya olmak üzere çok sayıda ünlü isim fotoğrafları beğenip ve yorumda bulundu.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Etkilendiysek ne yapalım

Oyuncu Melisa Döngel’in Eser Yenenler’in YouTube programı “Linç”te yaptığı açıklama, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, konuk olduğu “Linç” programında Eser Yenenler’in “Hiç arkadaşının sevgilisiyle birlikte oldun mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Olmadım. Ama eğer arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam, asla ‘yapmam’ demem. Yapmamaya çalışırım, özen gösteririm. Ama etkilendiysek de ne yapalım artık, geçmiş olsun.” Döngel’in bu açıklaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Siz benim dansımı görmediniz

Aleyna Tilki, önceki gece Kadıköy’deydi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarla çok konuşulan genç şarkıcı, sorular üzerine “Siz benim asıl dansımı görmediniz. Onu sonraya bıraktım. Yavaş yavaş açılmak lazım yetenek olarak” diye konuştu.

Amerika’da bana sahip çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Diplo’yu Kapadokya’da ağırlayan Aleyna Tilki, Amerikalı DJ’le ilgili sorulara “Amerika’da bana sahip çıktı. Evinde bana Türk yemekleri yediriyordu. Buraya gelince ben de onu gezdirdim” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)

Ceyda iyi çocuklar iyi

Bülent Şakrak, önceki gece Kadıköy’deki Line Up’taydı. Ceyda Düvenci ile biten evliliği hakkında ilk kez konuşan Şakrak, “Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde” dedi. (Sayit DURMAZ)

Cuma görüşelim

Murat Dalkılıç, önceki gece Kadıköy’de yeni açtığı Line Up adlı mekândaydı. Yeni sevgilisi Eda Dora ile görüntülenen ünlü şarkıcı, soruları “Cuma günü görüşürüz arkadaşlar, açılışımız o zaman” diyerek geçiştirdi. (Sayit DURMAZ)

Yeni bir yolculuk

Seksenler, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, İkinci Bahar gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Baştan’ın son hali görenleri şaşırttı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu önceki gün Instagram hesabına yeni bir karesini “Yeni bir yolculuk, yeni bir heyecan daha” notuyla yükledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan ünlü isme sosyal medyada ‘Ne güzel zayıflamışsınız’, ‘Yine çok güzelsin’, ‘Yeni bir efsaneye mi dönüşüyor birisi’, ‘Çok güzel olmuşsun’ gibi yorumlar yapıldı.

Yakında ekrana dönebilirim

Yakın arkadaşlar Müjgan Ferhan Şensoy ve Aslı Orcan önceki akşam Cihangir’de objektife yansıdı. Şensoy, sorular üzerine “Günlerim kızım Pera ile geçiyor. Yakında ekranlara dönebilirim. Pera büyüdü, annem de her gün torunuyla ilgileniyor. Bu sayede ben de işlerimle ilgilenebiliyorum” dedi. Orcan da “Set erken bitti, bir an önce eve gitmeye çalışıyoruz. Sağanak yağmur geliyor” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Saklamam demiştim

Zeynep Bastık, önceki gece Murat Dalkılıç’ın Kadıköy’de açtığı Line Up adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Görevlilerin tuttuğu şemsiyenin altında muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, sevgilisi Ali Can Ayyıldız’la ilişkisi hakkında “Çok şeker. Mutluyum ve keyfim çok yerinde. Dedim ama size; olursa saklamam diye. Her şey yolunda. 6 ay oldu” dedi. (Sayit DURMAZ)

Oğulları ile ringde

Formunu kickboks yaparak koruyan Çağla Şıkel önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay’ı da antrenmanına götürdü. Oğullarıyla ringe çıkan ünlü sunucu ve model kaslarını gösterdikleri eğlenceleri kareleri Instagram hesabının hikâye bölümünde takipçileriyle paylaştı.

Spor yorgunu

Hülya Avşar evinde spor yaptıktan sonra çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. Ünlü sanatçıya spor yaparken köpeği de eşlik etti.