Usta sanatçı Metin Milli'den sessiz veda

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1980’li yılların popüler isimleri arasında yer alan sanatçı ve işinsanı Metin Milli’den acı haber geldi. 80 yaşındaki sanatçı, geçen cuma tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 37 gün yoğun bakımda kalan Metin Milli’nin çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Sanatçı, bugün Ankara’daki İsmet Oğultürk Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TİYATRO VE RESİM

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Metin Milli, 14 Şubat 1943’te Mardin’de doğdu. 1961’de Mardin Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite için Ankara’ya gitti. Ankara Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi, ayrıca Ankara Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili Bölümü’nde eğitim aldı. O yıllarda tiyatroya merak saran Milli, özel tiyatroların oyunlarında rol aldı. Bunun yanında Anafartalar Musiki Cemiyeti’nde solfej ve repertuar çalıştı. 1964’te Devlet Su İşleri adına fizibilite yapan bir firmada işe girdi, mali ve idari işler müdürlüğüne kadar yükseldi. Resim dersleri de alan Metin Milli, 1965’te ilk resim sergisini açtı. Yağlıboya çalışmalarını günümüze kadar sürdürdü. 60’lı yıllarda ilk eşi Bercis Hanım’la evlendi, Bora adını verdiği bir oğlu oldu. Askerliğini 1970’te personel asteğmen olarak Ankara’da yaptı. 1971’de sismik araştırma ve sondaj hizmetleri veren bir Amerikan şirketinde muhasebe müdürü olarak işe başladı, bir süre sonra firmanın temsilcisi oldu. 1994’e kadar burada çalıştı. 1975’te ilk defa TRT Ankara Radyosu’nda şarkı söyledi. 1978’de klasik eserlerden oluşan bir LP yaptı. İlk albümü ise 1982’de çıktı.



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Yaptığı müziği “çok sesli hafif Türk sanat müziği” olarak adlandıran Metin Milli, TRT destekli bu yeni türün 1990’lı yılların başlarına kadar öncüleri arasında yer aldı. “Çiçekler Yasta” şarkısının da yer aldığı “Merhaba” albümü ile 1983 yılının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Müziği para değil, zevk için yaptığını ifade eden Milli, ticaretten kazandıklarını müziğe aktardı. Sanatçı, “Şarkılara Sordum”, “Pişmanlık”, “Seviyorum İşte”, “Vurgun” gibi birçok unutulmaz esere imza attı.



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Sektöre malzeme olmam

Metin Milli, 1999’da müzik dünyasına veda etmişti. Basından uzak duran sanatçı, bunun nedenini geçen yıl verdiği röportajda açıklamıştı: “Hâlâ üretiyorum ama bu sektöre malzeme olmamak için ekrandan uzak duruyorum. Sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak, ambalajlayıp rafa kaldırdığım etkinlikler. Bugüne dek ürettiğim 15 albümle dinleyicilerimin kulaklarına hitap etmekle yetineceğim.”

‘Drakula’ya gülüyorum demişti

Metin Milli, “Seviyorum İşte” şarkısını TRT ekranlarında seslendirirken taktığı pelerini ve arkasında tempo tutan kırmızı ceketli vokalistleriyle hafızalara kazındı. Sanatçı, verdiği röportajda, “Türkiye’nin Sith Lord’u”, “Metin Milli yanına üç tüp kan alıp Drakulalı klip çekmiş” şeklindeki esprili sosyal medya paylaşımları için şöyle demişti: “Yegâne tepki türüm, tebessüm etmek ve hatta bazen gülmekten ibarettir. Düşünün ki; esprilere konu olan görüntüler, 30-35 yıl öncesine aittir ve bu da günümüze kadar taşınmış olmanın ayrıcalığını ifade eder. Bence çok kıymetlidir.”

