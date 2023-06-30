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Usta oyuncu Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız!

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#Şekip Taşpınar#Berna Taşpınar#Sahte İçki
Usta oyuncu Şekip Taşpınarın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 11:29

Dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Berna Taşpınar, eşinin son halini takipçileri ile paylaştı.

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Kurtlar Vadisi dizisindeki ’Cevat Akarsu’ rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alındı.

’Beyaz Gelincik’, ’Kurtlar Vadisi’, ’Behzat Ç.’, ’Tek Başımıza’, ’Karadayı’, ’Şefkat Tepe’, ’Cesur Yürek’, ’Arıza’, ’Arka Sokaklar’, ’Teşkilat’, ’Yürek Çıkmazı’, isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar’dan güzel haber geldi.

Eşini bir an yalnız bırakmayan Berna Taşpınar, ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve son halini paylaştı.

Berna Taşpınar yayınladığı fotoğrafın altına şu notu düştü;

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Usta oyuncu Şekip Taşpınarın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız

"Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hala telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz.
Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler…"

Haftalardır yoğun bakımda tedavisi süren ünlü oyuncu zorlu günleri atlattı. Eşiyle birlikte kameralara gülerek poz veren ünlü oyuncuyu görenler 'geçmiş olsun yorumlarında bulundu.

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#Şekip Taşpınar#Berna Taşpınar#Sahte İçki

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