Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay'dan kötü haber geldi. Uzun zamandır Almanya'da yaşayan oyuncu 81 yaşında hayatını kaybetti.

Son yıllarda akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu sevenlerini yasa boğdu.

'HAKKINI HELAL ET MEHMET ABİ'

Mehmet Ulay'ın vefatının ardından dostları üzüntülerini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler...

İsmail Hacıoğlu

Güle güle ustam…Mekanın cennet olsun inşallah… Hakkını helal et Mehmet abi, hakkını helal et.

Süha Uygur

Seni hiç unutmayacağım canım abim…



Hepimizin başı sağ olsun…



Cennet mekanın olsun…

Hamdi Alkan

Sevgili Mehmet Ulay ile uzun yıllar birlikte çalışmıştık. Vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim.. Meslektaşlarına, dostlarına ve ailesine sabır diliyorum .. Huzur içinde uyu Mehmet ağabey…

Haberin Devamı

Ziynet Sali



Huzurla Uyusun.

MEHMET ULAY KİMDİR?



1942’de Ankara’da doğan Mehmet Ulay Kabataş Lisesi’ni bitirdikten sonra tiyatroyla ilgilenmeye başladı. 1963’te Devlet Tiyatroları’nda sahneye çıkmaya başlayan usta oyuncu 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosunda “Ayak Bacak Fabrikası” oyununda rol alarak profesyonel oldu.



Liseden sonra da sanatçı olmaya karar veren ve tiyatro yapmak istediğini ailesine açınca destek gören Mehmet Ulay İstanbul Belediye Konservatuarı’nı kazandı ve sanat eğitimini burada tamamladı.



Bir yandan AST’ta oyunculuk yaparken bir yandan da ailesi Ankara’da olmasını istemese de Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okumaya devam etti. Hatta yılar sonra kendi anlattığına göre tiyatroya fazla zaman ayırdığı için 4 yıllık okulunu 6 yılda bitirebildi.



1969 yılında İngiltere’ye yüksek öğrenim ve dil eğitimi için giden Mehmet Ulay 1971 yılına kadar İngiltere’de çeşitli tiyatrolarda çalıştı, tiyatro eğitimi aldı ve çeşitli oyunlarda reji asistanı olarak görev yaptı. Oldwick Theater'da görev alan ünlü oyuncu 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.



Bir süre sonra tekrar yurtdışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve reklam filmlerinde rol aldı. Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, Arka Sıradakiler gibi birçok önemli yapımda rol alan Mehmet Ulay, aktif sanat yaşamında ilerleyen yaşına rağmen devam etti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Ankara Sanat Tiyatrosu, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılınca Almanya’ya giden Ulay, Dışişleri Bakanlığı’nın konsolosluk memur sınavlarını kazanarak 2 yıl boyunca Nürnberg Başkonsolosluğu’nda çalıştı. 1982 yılında başkonsolosluktaki memuriyet hayatını noktalayan Mehmet Ulay bir süre daha sonra kapanan Pamukbank’ın Nürnberg şubesinde yöneticilik yaptı.Almanya’da bulunduğu süreçte ticarete de atılan usta oyuncu ‘Türk sineması evinizde’ sloganıyla video kasetleri pazarladıktan sonra Türkiye’den gıda ürünleri getirip marketlere dağıtımını yapan bir şirket de kurdu. Daha sonra asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğunu çok özlediğini söyleyerek ticari faaliyetlerini sonlandırdı ve sahnelere geri döndü.Nürnberg’de bir okulda müdürlük yapan Ursula Ulay’la evli olan Mehmet Ulay bir süredir yaşadığı Almanya’da kanser tedavisi görüyordu.

Mehmet Ulay’ın yer aldığı diziler arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Şimdi Onlar Düşünsün, Muhteşem Yüzyıl, Yol Ayrımı, Ezel, Arka Sıradakiler, Emret Komutanım, Yarım Elma, Üvey Baba, Ruhsar ve Süper Baba gibi yapımlar yer alıyor. Usta oyuncu Çiçero, Daire, Emret Komutanım Şah Mat, Beyza'nın Kadınları, Eylül, Keloğlan ve İkili Oyunlar gibi filmlerde de önemli roller üstlenmişti.