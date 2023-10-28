Ünlülerden 29 Ekim paylaşımları: Efendiler... Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!

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ARZUM ONAN



İmkansız bir rüyaydı, gerçek oldu. Yaşasın Cumhuriyet.

ATA DEMİRER

Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. (M. Kemal Atatürk)

EZGİ SERTEL

Sunucu Ezgi Sertel ikiz çocuklarıyla fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

SELDA ALKOR

Cumhuriyetimizin 100.yılında bize bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizi rahmet saygı sevgi ve minnetle anıyoruz "Ne Mutlu Türk'üm" diyene!

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BÜLENT ŞAKRAK



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, yılımız kutlu olsun.

Bazı ünlüler ise uygulama ile yaptıkları fotoğraflarla Cumhuriyet'in 100. yılını kutladılar...

BURCU KARA

Ah kalbim...Dün gece üçe kadar bu fotoğraf için uyumadım.Eşim kusura bakmasın.Evlatlarım,sizleri de çok seviyorum ama tüm fotoğraflar bir tarafa,bu bir tarafa.Yalan da olsa çok güzel,hayal de olsa çok güzel. Cumhuriyetinizin yüzüncü yılında bu da bana bayram hediyesi olsun!

SEMİRAMİS PEKKAN

Cumhuriyet 100 yaşında!





BAŞAK DAŞMAN



Atam ile bir fotoğrafım olmasın mı? Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun...







PINAR ELİÇE

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100 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyet'imizin ilelebet yaşamasını diliyor. Ve geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları ile her türlü zorlu engeli aşılma konusunda bizlere güç veren Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.