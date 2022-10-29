Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet!

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Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 99. yılını kutlamaya geldik. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz.
KIVANÇ KASABALI
Yaşasın Cumhuriyet
PELİN KARAHAN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.
YAĞMUR SARIOĞLU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Vatan Caddesi
ZEYNEP SEVER DEMİREL
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun
ALİ SEMİ SEFİL
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. İzindeyiz Yüce Atam.
ASLI TANDOĞAN
Cumhuriyetimizin 99.Yılı kutlu olsun. Bu özel günde dönemin kıyafetleriyle oğlumla vals yapma şansı buldum, çok mutluyum.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Yaşasın Cumhuriyet!
NUR GÜMÜŞDOĞRAYAN
Atatürk'ün çocuklarıyız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.