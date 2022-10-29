Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet!

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ÇAĞLA ŞIKEL

Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 99. yılını kutlamaya geldik. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz.

KIVANÇ KASABALI

Yaşasın Cumhuriyet

PELİN KARAHAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.





YAĞMUR SARIOĞLU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Vatan Caddesi





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ZEYNEP SEVER DEMİREL

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun





ALİ SEMİ SEFİL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. İzindeyiz Yüce Atam.





ASLI TANDOĞAN

Cumhuriyetimizin 99.Yılı kutlu olsun. Bu özel günde dönemin kıyafetleriyle oğlumla vals yapma şansı buldum, çok mutluyum.





ŞAHAN GÖKBAKAR

Yaşasın Cumhuriyet!

NUR GÜMÜŞDOĞRAYAN

Atatürk'ün çocuklarıyız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.