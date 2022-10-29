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Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet!

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#Ünlülerden Cumhuriyet Bayramı Mesajları#29 Ekim#Çağla Şıkel
Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 14:00

Magazin dünyasının ünlü isimleri Cumhuriyet'in 99.yılını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar...

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ÇAĞLA ŞIKEL

Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 99. yılını kutlamaya geldik. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz.

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

KIVANÇ KASABALI

Yaşasın Cumhuriyet

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

PELİN KARAHAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

YAĞMUR SARIOĞLU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Vatan Caddesi

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

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ZEYNEP SEVER DEMİREL

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

ALİ SEMİ SEFİL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. İzindeyiz Yüce Atam.


Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

ASLI TANDOĞAN

Cumhuriyetimizin 99.Yılı kutlu olsun. Bu özel günde dönemin kıyafetleriyle oğlumla vals yapma şansı buldum, çok mutluyum.

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

ŞAHAN GÖKBAKAR

Yaşasın Cumhuriyet!

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

NUR GÜMÜŞDOĞRAYAN

Atatürk'ün çocuklarıyız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Ünlülerden 29 Ekim mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

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#Ünlülerden Cumhuriyet Bayramı Mesajları#29 Ekim#Çağla Şıkel

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