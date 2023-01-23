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Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü!

Güncelleme Tarihi:

#Funda Eryiğit#Berkun Oya#Hazal Kaya
Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 10:22

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğluna kavuşmak için gün sayıyor...

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Yönetmen Berkun Oya ile aşk yaşayan oyuncu Funda Eryiğit, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bir süredir “Timsah Ateşi” adlı tiyatro oyununda rol alan Eryiğit, Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü



HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Fahriye Evcen değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

Hazal Kaya gün sayıyor... Leyla geliyor!

Kızı Süreyya Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, fotoğrafçı Gözde Kumru Uçak’ın objektifine poz verdi. Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya’nın 3 yaşında Fikret Ali adında bir de oğlu var.

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

ECE CEŞMİOĞLU

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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

Çeşmioğlu, sosyal medya hesabındahamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, mart ayında kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdi. 

SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kez anne oldu. 

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi. 

HAMİLELİK YARAMIŞ!

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'den tatil fotoğrafları geldi. Güzel oyuncu teknede çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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2017 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Evcen, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

Bikini ve şortunu mavi bir gömlekle tamamlayan güzel anne renkli kareleriyle dikkat çekti.

Evcen'i görenler 'hamilelik yaramış, daha da güzelleşmişsiniz' yorumunda bulundular.

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

 KOLAY DOĞUM İÇİN...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü. 

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Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

ARTIK 4 KİŞİ

Deniz Yıldızı dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Masal 2017 yılında dünyaya geldi. 

Dizinin ardından tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Begüm Topçu hamile olduğunu duyurdu. 

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

Topçu, karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında paylaştı. 

"Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor" Çift, geçtiğimiz ay bebeklerine kavuştu. 

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN!

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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, ilk bebeklerini 27 Nisan'da kucaklarına aldı. 

 

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu. Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

Gözde ve İrfan Can Kahveci, doğumdan günler önce özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Heyecanlı çift, Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi. Her ikisi de çekimin ardından o kareleri sosyal medyada İngilizce “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

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KURT EFE'YE KAVUŞMADAN ÖNCE

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan birkaç gün önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ!

Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Bakan'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Seda Bakan hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, fotoğrafın altına "Yeni kız bebek yükleniyor…4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düştü. Bakan, geçtiğimiz aylarda ikinci kızını da kucağına aldı. 

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs'ta kavuştu. 

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

SERAY SEVER

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..

Ünlü sanatçıdan ilk fotoğraf... Bebek göründü

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi. 

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı. 



 

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#Funda Eryiğit#Berkun Oya#Hazal Kaya

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