Ünlü oyuncudan hamile pozu! 'Doğum nisan sonu mayıs başı'

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Buğrahan Tuncer ile beraberliğini yedi ay önce nikah masasına taşıyan Eda Ece, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

Bir kız bebek bekleyen oyuncu Instagram hesabından karnı burnunda pozunu "Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında" ifadesiyle paylaştı.

500 binden fazla beğeni alan fotoğraflara 'Hamilelik çok yakışmış, doğum ne zaman' yorumları yapıldı. Ünlü oyuncu da 'Herkese çok teşekkürler. Doğum nisan sonu mayıs başı arkadaşlar daha çok var' cevabını vermişti.

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"KUSUP GERİ GELDİM"

Eda Ece, geçen günlerde de ise döndüğünü duyurmuş ve paylaşımına "Kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin" notunu düşmüştü.



HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Ezgi Mola değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

KURT EFE'YE KAVUŞMADAN ÖNCE

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs 2022'de kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

SERAY SEVER

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Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, 2022'nin Mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Hazal Kaya kızına kavuştu

Kızı Süreyya Leyla’yı 12 Şubat'ta kucağına alan Hazal Kaya, doğumdan önce fotoğrafçı Gözde Kumru Uçak’ın objektifine poz vermişti.



Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya’nın 3 yaşında Fikret Ali adında bir de oğlu var.





ECE CEŞMİOĞLU

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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.





Çeşmioğlu, sosyal medya hesabında hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, Mart 2022'de kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdiler.

SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, Mayıs 2022'de ikinci kez anne oldu.

İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.

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KOLAY DOĞUM İÇİN...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.

ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, ilk bebeklerini 27 Nisan 2022'de kucaklarına aldı.

2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu. Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

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Gözde ve İrfan Can Kahveci, doğumdan günler önce özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Heyecanlı çift, Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi. Her ikisi de çekimin ardından o kareleri sosyal medyada İngilizce “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

Doğum için gün sayıyor... Ezgi Mola'dan hamile pozu!

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola güzel haberi, “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” sözleriyle duyurmuştu.

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, yaz aylarını eşiyle tatil yaparak geçiriyor. Tatilden özel anlarını paylaşan ünlü oyuncu Instagram hesabından karnı burnunda bikinili pozlarını yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımları büyük ilgi gördü. Hayranları Mola'ya 'sağlıkla kucağınıza alın' yorumlarında bulundu.

MUSTAFA JR. GELİYOR

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti, bebeklerinin cinsiyetini temmuz ayında düzenledikleri cinsiyet partisiyle açıklamıştı. Oğulcan Engin, ünlü çiftin bebeğinin cinsiyetini öğrendikleri anı, "Mustafa Jr. geliyor" notuyla paylaşmıştı.

BEN HIRSIMDAN YAPTIM

Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan, organize ettiği cinsiyet partisi için sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Partiyi ben organize ettim. İki gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun… Alaçatı’da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazdı. Ben hırsımdan yaptım.”