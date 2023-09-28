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Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Cihangir'deki kafesinde silahlı saldırı: 3 yaralı

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#Ufuk Bayraktar#Cihangir#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 15:35

BEYOĞLU Cihangir’de oyuncu Ufuk Bayraktar’ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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Olay saat 11:45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar’ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz’a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktarın Cihangirdeki kafesinde silahlı saldırı: 3 yaralı

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.’ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktarın Cihangirdeki kafesinde silahlı saldırı: 3 yaralı

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Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.

UFUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Ufuk Bayraktar konuyla ilgili olarak Instagram hesabında yazılı açıklama yayınladı:

"Bugün Firuzağa Meydanında çıkan silahlı çatışma ile alakalı haber sitelerinde yer alan “ Ufuk Bayraktar’ın kafesinde veya kafesine silahlı saldırı “ haberi tamamen haberi büyütmek için adımın kullanıldığı bir haberdir .

Bu açıklamayı sevenlerimizi rahatlatmak adına yapma zorunluluğu duymuş bulunmaktayım. Cihangir Firuzağa camii altındaki yanyana bitişik halde bulunan üç kafeden birisi tarafıma aittir. Kafeler tam Firuzağa meydanda bulunmaktadır. Bu sabah Firuzağa meydanında gerçekleşen ve bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan iki kişinin birbiriyle girdiği silahlı çatışması sonucu malesef seken kurşunlardan iki tanesi o anda kafede oturan 2 müşteriyi de yaralamıştır. Yaralanan müşteriler hastanede tedavi altına alınmışlardır. Olayın bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Kamuoyuna duyurulur."

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#Ufuk Bayraktar#Cihangir#Silahlı Saldırı

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