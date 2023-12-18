Ünlü oyuncu setlere ara verdi... Mesleğine geri döndü!

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İlk deneyimini 2018’de TRT 1’de yayımlanan ‘Kalk Gidelim’ dizisinde yaşan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi ‘Arka Sokaklar’da rol aldı.

Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde okuyan oyuncu mezun olup diplomasını aldı.

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapan güzel isim sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri ‘benimkiler’ notuyla paylaştı.

Ela Yörüklü verdiği bir röportajda da şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendimi bildim bileli hayvanlara aşığım. Çocukken ailem hayvanların yanından beni zor alırmış. Ailece bir yerlere gittiğimizde hep kaybolmanın eşiğinden dönermişim, sebebi de her gördüğüm hayvanın peşine takılıp gidiyor olmammış. Hayvanlarla ilgilenmek, onlar için bir şeyler yapmak bana hayat boyu mutluluk ve haz verecek bir şey. Bu yüzden Veteriner Fakültesi’ne girdim."

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ÜNLÜLERİN YAPTIĞI EK İŞLER!

Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor.

Survivor’ın yıldızı yarışmayı geride bıraktı... Müdür yardımcısı oldu!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran milli atlet Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu.

2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir 2022 yılında da Survivor All Star'a katılıp programa renk katmıştı.

Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Aydemir, yarışmayı geride bıraktı.

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Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımının altına, 'Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum' notunu düştü.

Ünlü oyuncunun yeni mesleği şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. O anları kayda alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.





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Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası’na kavuştu.

Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. Yoğun uğraşlar sonucu Ünal, eğitmenlik sertifikasını aldı.

Hocası Esra Cinsar Arslan’la Instagram’dan bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, “Ne mutlu bana ki böylesine ışık saçan bir ruhla yollarım kesişti. Bu güzel kadının ellerinden 200 saatlik eğitim sertifikamı aldım. Yolum açık olsun” notunu düştü.

GÜL FABRİKASI KURDU

Ünlü sanatçı Berdan Mardini müzikten kazandığını ticarete yatırdı... Mardini, memleketi Mardin'de gülyağı çıkarma fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı.

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Gülyağı çıkarma tesisi kurmak için memleketi Mardin'e istihdam sağlayacak olan Berdan Mardini'nin 200 dönümlük arazisi üzerine ektiği güller açtı.

Hedeflerinin bin dönümlük yere gül ekmek olduğunu belirten Berdan Mardini, "Memleketimde gençlere istihdam sağlamak işin en güzel tarafı" diyor.

ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI

Hepsi grubu üyesi Eren Bakıcı, yoga eğitmenliğinden sonra şimdi de seramiğe merak sardı.

Seramik eğitimi alan şarkıcı, kilden tabak, kupa, dekoratif obje gibi ürünler yapıp fırında pişiriyor, ardından hazırladığı bu ürünleri satışa sunuyor. Bakıcı, sipariş üzerine özel ürün de tasarlıyor.

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HÜLYA AVŞAR TİŞÖRT SATIYOR

Modayla ilgili ikinci bir iş seçen ünlülerin arasında Hülya Avşar’ı da saymak gerek. Avşar’ın tişört koleksiyonu 10 yılı aşkın bir süredir piyasada...

OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI

Kadınlar genellikle tekstil ve mücevher konusunu ikinci iş edinirken erkekler restoran ya da gece kulübü açmaya meylediyor. Bu bağlamda ezber bozan bir isim var. Ozan Güven ikinci şubesini Nişantaşı’nda açtığı mağazasında kadın ayakkabısı satıyor.