Ünlü oyuncu oğlunu bırakamıyor... 'Can’ı doya doya yaşayacağım'

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu “Annelik çok güzel gidiyor, dünyanın en eğlenceli hali. Anne olduktan sonra hayatımda çok da bir şey değişmedi. Çocuklar zaten hassas olduğum bir şeydi, annelikten sonra çocuklarla ilgili durumlar kalbime daha fazla dokunur oldu. Onun dışında çok da bir şey değişmedi” dedi.

DİZİ VE FİLM İŞİ BİRAZ ZAMAN ALACAK

Gazetecilerin “Ekranlara ne zaman geri döneceksiniz?” sorusuna ünlü oyuncu “Zaten anlaşmalı olduğum reklam işbirlikleri var, reklamların çekimleri için sete giriyorum ama dizi ya da sinema filmi soruyorsanız o biraz zaman alacak. Ben Can’ı doya doya yaşamaya çalışacağım çünkü doyamıyorum. Yanından ayrılınca zaman fark etmiyor hemen koşa koşa yanına gideyim derdindeyim” diye cevap verdi. (Behlül AYDIN)

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Öylesine takılacak yaşları geçtik

Doğu Demirkol önceki akşam Zorlu PSM’de tek kişilik gösterisiyle izleyiciyle buluştu.

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen komedyen, rap’çi Sefo’nun “Etek giymeyi nasıl kadınlara kaptırdık biz?” sözleri hakkında esprili konuştu: “Moda olsa denerdim. Diz altı olacak ama. Oje de denemişliğim var ama tekken, sonra hemen silerim.”

Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızları Ayşe Kırca’yla aşk yaşayan Doğu Demirkol, ‘A’ harfli kolyesiyle dikkat çekti. “Ayşe’nin A’sı bu” diyen Demirkol, evlilik soruları üzerine şöyle konuştu: “Aileler tanıştı. Net bir tarih yok ama geyik de yapmıyoruz neticede. Öylesine takılacak yaşları geçtik. Hayırlısı olsun.” (Sayit DURMAZ)

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Çölde aşk

Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatil için Dubai’ye gitti.

İşlerinden fırsat buldukça yurtdışı tatillerine çıkan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, rotalarını bu kez Arap yarımadasına çevirdi.

Çölde safari turuna çıkan, develere binen, yöresel yemekleri tadan ve sıcak kumlar üzerine dans eden çift, o keyifli anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.