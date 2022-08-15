Ünlü oyuncu İngiltere'de geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

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"15.08.2022, İstanbul. Hava yağmurlu. Yağmurlu havaları çok severim, kimseyi mağdur etmediği müddetçe…Bana İngiltere’yi anımsatır. Orada yaşadığımız yılları… Küçüktüm ama her şeyi hatırlayacak kadar da büyük…"

"Southhampton’da yaşıyorduk. Babamın şirket binası da Camden High Street’teydi. Yapmayı en sevdiğim, Trafalgar Meydanı'nda kuşlara yem vermekti."

"Bir başka bayıldığım, babamın o yıllarda almaya başladığı büyük tutkusu yarış atlarıydı.Babamın elini sıkıca tutarak severdim onları…"

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"Bir de oyuncakçı dükkanlarını çok severdim. Tek bir oyuncak alarak dükkandan çıkan tok gözlü abimin aksine, beğendiğim tüm oyuncakları doldururdum sepetime… Şimdiki doğallığı sevmemin aksine, kız çocukları için satılan makyaj malzemelerinden alıp bol bol süslenirdim. Yaş aldıkça, azın ne kadar çok olduğunu öğrendim…"

"Kırmızı çizmelerime bayılırdım. Bir de şapkalarıma... Annem Serap Tokdemir çeşit çeşit şapkalar ve saç aksesuarları takardı bana… Cadılığı, prenses bir duruşla gölgelenmeye çalışılan o küçük hanımefendi bendim. Demir’i yani abimi çok kıskanırdım. Bu sebeple abimin montunun aynısı bende de var. Bende olan sadece bende olmalıydı, onda olan da yine bende de olmalıydı"

"Yaş aldıkça bende olan her şeyi herkesle paylaşmanın ne kadar lezzetli olduğunu öğrendim… Ailem bunu bana öğretmeye çalışıyordu aslında ama insan kendi içindeki yolculukla ve yolculukta buluyor doğru durakları…"

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"Büyüdükçe demiyorum farkındaysanız, yaş aldıkça diyorum çünkü ne büyüdüğümü ne de günün birinde büyüyeceğimi zannetmiyorum… Bu yüzden şekerleri, balonları ve masalları çok seviyorum "

"Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında… Belki bir dalga gelir de beni savurur diye beklemek tarzım olmadı hiç… Bilirim ki, yüze yüze kilometrelerce kulaç atarak da olsa kendim gitmeye çalışırım…"

"13 yıl önce şehir değiştirme hikayemin başlangıcı da böyleydi… Hikaye devam ediyor :) En beğendiğim sayfayı bekliyorum koparmak için. Çünkü 'son sayfayı koparırsak, hikaye sonsuza kadar devam eder'

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BİR OĞLU VAR

1981 yılında Mersin'de doğan Sera Tokdemir, 2003 yılında Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. Çift 6 senelik evliliğin ardından 2009 yılında boşandı. Tokdemir, şu sıralar yeni albümü ile gündemde.