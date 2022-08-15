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Ünlü oyuncu İngiltere'de geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

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#Çocukluk Anıları#Sera Tokdemir#Oyuncu
Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 16:01

'Kanıt' dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile tanınan Sera Tokdemir, çocukluk fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. İngiltere'de geçen çocukluğundan bahseden Tokdemir, yeni planlarının da sinyallerini verdi.

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"15.08.2022, İstanbul. Hava yağmurlu. Yağmurlu havaları çok severim, kimseyi mağdur etmediği müddetçe…Bana İngiltere’yi anımsatır. Orada yaşadığımız yılları… Küçüktüm ama her şeyi hatırlayacak kadar da büyük…"

Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

"Southhampton’da yaşıyorduk. Babamın şirket binası da Camden High Street’teydi. Yapmayı en sevdiğim, Trafalgar Meydanı'nda kuşlara yem vermekti."

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"Bir başka bayıldığım, babamın o yıllarda almaya başladığı büyük tutkusu yarış atlarıydı.Babamın elini sıkıca tutarak severdim onları…"

Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

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"Bir de oyuncakçı dükkanlarını çok severdim. Tek bir oyuncak alarak dükkandan çıkan tok gözlü abimin aksine, beğendiğim tüm oyuncakları doldururdum sepetime… Şimdiki doğallığı sevmemin aksine, kız çocukları için satılan makyaj malzemelerinden alıp bol bol süslenirdim. Yaş aldıkça, azın ne kadar çok olduğunu öğrendim…"

Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

"Kırmızı çizmelerime bayılırdım. Bir de şapkalarıma... Annem Serap Tokdemir çeşit çeşit şapkalar ve saç aksesuarları takardı bana… Cadılığı, prenses bir duruşla gölgelenmeye çalışılan o küçük hanımefendi bendim. Demir’i yani abimi çok kıskanırdım. Bu sebeple abimin montunun aynısı bende de var. Bende olan sadece bende olmalıydı, onda olan da yine bende de olmalıydı"

Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

"Yaş aldıkça bende olan her şeyi herkesle paylaşmanın ne kadar lezzetli olduğunu öğrendim… Ailem bunu bana öğretmeye çalışıyordu aslında ama insan kendi içindeki yolculukla ve yolculukta buluyor doğru durakları…"

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Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

"Büyüdükçe demiyorum farkındaysanız, yaş aldıkça diyorum çünkü ne büyüdüğümü ne de günün birinde büyüyeceğimi zannetmiyorum… Bu yüzden şekerleri, balonları ve masalları çok seviyorum "

Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

"Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında… Belki bir dalga gelir de beni savurur diye beklemek tarzım olmadı hiç… Bilirim ki, yüze yüze kilometrelerce kulaç atarak da olsa kendim gitmeye çalışırım…"

Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

"13 yıl önce şehir değiştirme hikayemin başlangıcı da böyleydi… Hikaye devam ediyor :) En beğendiğim sayfayı bekliyorum koparmak için. Çünkü 'son sayfayı koparırsak, hikaye sonsuza kadar devam eder'

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Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

BİR OĞLU VAR

 1981 yılında Mersin'de doğan Sera Tokdemir, 2003 yılında Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. Çift 6 senelik evliliğin ardından 2009 yılında boşandı. Tokdemir, şu sıralar yeni albümü ile gündemde. 

Ünlü oyuncu İngilterede geçen çocukluğunu anlattı: Şimdilerde yine oraya yerleşmek aklımın kıyılarında…

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#Çocukluk Anıları#Sera Tokdemir#Oyuncu

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