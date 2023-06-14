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'Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum' Ünlü oyuncu anne evinde...

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#Burcu Kara#Nazan Öncel#Ebru Polat
Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 15:40

43 yaşındaki oyuncu Burcu Kara, anne evine giderek temizlik yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum." dedi.

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Geçtiğimiz Aralık ayında ikinci çocuğunu kucağına alan 43 yaşındaki oyuncu Burcu Kara, anne evine gitti.

Oğlu Can'ı da yanına alan Kara annesinin çektiği fotoğrafları Instagram hesabından, "Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum" notuyla paylaştı.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

Oyuncu Kara, "Bu fotoğrafı da annem çekmiş. Madem öyle ben de 'poz vereyim' dedim. En doğal halimle. Ne olursan ol, kim olursan ol. Sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi." sözlerine de paylaşımında yer verdi.

Kara'nın temizlik yaptığı anlar kısa sürede büyük ilgi toplarken ünlü oyuncunun bazı takipçileri de "Ünlüler asla ev temizliği yapmaz sanıyordum." şeklinde şaşkınlıklarını dile getirdi.

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Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

ÜNLÜLER DE TEMİZLİK YAPAR!

Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Çünkü kırmızı halıda salına salına ihtişamla yürüyen o yıldızlar da yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyorlar. Ya da mutfağa girip yemek yapıyorlar. Belki çok fazla vakit bulamıyorlar bu işler için ama eline geçen ilk fırsatta soluğu mutfakta alan; elektrik süpürgesi ya da toz beziyle evini temizlemeye girişen çok sayıda ünlü var. (Fotoğraflar: Instagram)

Yemekler kraliçeden!

Game of Thrones dizisinde canlandırdı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle bütün dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emilia Clarke mutfağa girdi.

Arkadaşlarına makarna yapan ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Evet, makarna yaptım. Makinesiz, şefsiz, merdanesiz. Ve insanlara "merdaneye ihtiyacın var" sözlerinin aksini kanıtladım. Bir şişe ve 4 saatinizi vermeniz gerekiyor.' notunu yazdı.

Emilia Clarke, Game of Thrones dizisiyle ekranlara damga vurmuştu.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

EBRU POLAT

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Şarkıcı EBRU POLAT'ın bu pozu uzun süre magazin gündemini süslemişti. Denize sıfır servet değerindeki evin camlarını titizlikle silen Polat'ın bu pozları çok konuşulmuştu.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

NURGÜL'ÜN EV HALİ

Nurgül Yeşilçay, evde çektirdiği fotoğrafı “Biraz dağınık falan ama tembel bir ev hali işte” notuyla Instagram’a yükledi.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...


GÖKÇE BAHADIR

Oyuncu Gökçe Bahadır mutfağa girdi. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Bahadır'ın salata yaparken dans ettiği ve ilginç figürler sergilediği görüntüler büyük beğeni topladı.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

DENİZ PULAŞ

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Bir dönemin ünlü mankeni Deniz Pulaş, evinde çektiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Pulaş, paylaşımının yanına "Biraz temizlik biraz "selfiş" sonra alışveriş. Balık alalım mı? Fosfor şart. Bu mevsimde hangi balık?" notunu düştü.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

NESLİHAN ATAGÜL

Neslihan Atagül'ün takipçilerine "günaydın" mesajı... Güzel oyuncu omlet pişirirken.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

CHRISSY TEIGEN

Chrissy Teigen'ın yemek pişirmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. Bu konuda bir de kitap hazırladı Tegien.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

BEREN SAAT

Beren Saat birkaç yıl önce bulaşık yıkarken çekilen bu pozuyla çok konuşulmuştu.

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Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

BERGÜZAR KOREL

Bergüzar Korel vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

ASENA

Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.

Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum Ünlü oyuncu anne evinde...

 

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#Burcu Kara#Nazan Öncel#Ebru Polat

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