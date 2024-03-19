Abi-kardeş ikisi de çok ünlü oldu... O maviş gözleri artık milyonlar tanıyor!

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Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu 45. yaşına bastı. Sevenleri ve ailesi Kocaoğlu'nun doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Kocaoğlu'nun oyuncu kardeşi de abisinin doğum gününü özel bir paylaşımda bulundu. Bir fotoğraf albümü yayınlayan Gözde Kocaoğlu altına şu notu düştü:

"Abicim, ciğerimin köşesi, büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce ‘biz varız’ demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim.

Daha dün yine “sahnede nasıl da devleşiyor bu adam” dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte. İlk kucağına aldığın gün gibi. ‘İşte bu benim oyun arkadaşım’ dediğin an gibi. Sen de karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli abim.

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Şimdi bir de Mercan’ın dayişkosu...

İyi ki varsın, hep ışığınla parla.

İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum canım kardeşim"





İKİZ DEĞİL KARDEŞLER!

Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

Siyah önlüklü küçük kız çok ünlü oldu... Bu fotoğraf hatırladın mı?

Oyuncu Açelya Akkoyun, abisi Demokan Akkoyun'un doğum gününü kutladı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaşan oyuncu, duygusal bir yazı kaleme aldı.

BU HAYATTAKİ İLK AŞKIM

Abisi ile arasında kuvvetli bir bağ olan Akkoyun, küçük yaştan beri hiç ayrılmadıklarını belirtip fotoğrafın altına şu notu düştü;

"Bu hayattaki ilk aşkım, ilk adımımın şahidi, hep ve daimi destekçim… Anne-babamız çalıştığı için beni okuldan alıp evde envai çeşit tostlarla karnımı doyuruverdiğin günlerden bir gün çekilmişti bu fotoğraf hatırladın mı?

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Konuşmayı öğrendiğimde bizimkiler: “abi de” demiş ben de onu “abido “diye çevirmişim. Abido’m benim.

Varlığının kıymetini anlatacak kelimeleri bulamıyorum… Işık saçan zihnin, engin gönlün, iyi kalbin… Çok kıymetlisin bunu biliyorsun.

Abido’m yeni yaşın, seni çok... dolayısıyla bizi de çok çok mutlu etsin. Dün, bugün olduğu gibi yarın da seni hep seveceğim.

İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin.. daha nice güzel günlere hep beraber erelim..

Canımın ta içi"

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Açelya Akkoyun'un paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sevenleri ünlü oyuncuya 'Hiç değişmemişsiniz', 'Yıllar sizi teğet geçmiş' mesajlarıyla iltifatta bulundular.

Fotoğraftaki de benim ablam İlknur

Ünlü oyuncu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından ablası İlknur Sönmez'in doğum gününü kutladı. Çocukluk yıllarında çekildikleri bir kareyi paylaşan Ayrık, 'Biliyorum ki bunu görünce duygulanıp ağlayacaksın' dedi.

Birçok başarılı dizi ve sinema filminde rol alan, aynı zamanda sunuculuk da yapan İlker Aylık yaptığı paylaşımla hem ablasının yeni yaşını kutladı hem de geçmişi andı.

Okul yıllarında verdikleri abla-kardeş pozunu Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:

"Ablam… Herkesin bir ablası olmalı gibi. Çünkü insanın ablasının olması çok tatlı, çok yakışıklı… Fotoğraftaki de benim ablam İlknur. Fotoğraf da bizim çocukluğumuz. Saç kesimim, ablamın kurdelesi, önlüklerimiz, çantam, şortum ve altındaki muhteşem bacaklarım. Ve çok şükür ki bu fotoğrafta görülmeyen ayakkabılarım. Püsküllü müsküllü Allah korusun… Stüdyodaki fonu saymadım bile…

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Bugün ablamın doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki ablam olmuş, annem Mukaddes Hanım bizi iyi ki doğurmuş… Canım Annem… Bir de ağabeyim var. Vehbi. Ona bambaşka bir zaman değineceğim. Bu paylaşım yetmez. O tam bir efsane çünkü…

Canım ablam; Senin, Alpan Ağabeyim’in, Haktan ve Selim’in şapşahane bir ömrü olsun. Mutlu ve her zaman bana verdiğin gibi huzurlu bir ömür… Seni çok seviyorum…

Not: Biliyorum ki bunu görünce duygulanıp ağlayacaksın. Ağlama sakın. Hep gül. Sana gülmek yakışıyor…"

Abla kardeş pozu

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarına devam ediyor.

Oyuncu ablası Hacer Yeşilçay ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yeşilçay, son dönemdeki fit haliyle de dikkat çekti.

Oyuncu, kilo verme sırrını şöyle anlatmıştı: “Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Bu zayıflığımın tadını çıkarmak istiyorum.”

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - TUTKU BAYAT

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı. Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.



TANER ÖLMEZ - TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ





Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim...Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. Abi, Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!



Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...

HAKAN PEKER - ZAFER PEKER

Fotoğraftaki çocuklar 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyse hiç değişmemiş... Fotoğrafın sahibi Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker! Bu kare çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...

ÇAĞLA ŞIKEL - BERNA ŞIKEL





Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.

İLAYDA ÇEVİK - MELİSA ÇEVİK





Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Güzel oyuncunun oyuncunun yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti. Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

DEFNE SAMYELİ - SÜHAN SAMYELİ





Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.

BURAK ÖZÇİVİT - BURÇUN ÖZÇİVİT





Burak Özçivit de kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

AZRA AKIN - DORUK AKIN





Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var... Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

MUSTAFA CECELİ - SİNAN CECELİ





Müzik dünyasında fırtınalar estiren Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli abisinin izinde. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekici.

NURGÜL YEŞİLÇAY - TEKİN YEŞİLÇAY





'Asmalı Konak' ile şöhretin zirvesine çıkan Nurgül Yeşilçay evin küçük kızı. Ünlü oyuncu abisi Tekin Yeşilçay ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - BURCU ÖZYILDIZ





Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın bir kız kardeşi var. Oyuncu, kardeşi Burcu ile bu karesini Instagram'da paylaştı.

SERKAN ÇAYOĞLU - ERKAN ÇAYOĞLU

Özge Gürel ile evlenen Serkan Çayoğlu'nun Erkan adında ikiz kardeşi var.