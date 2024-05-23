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Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

Güncelleme Tarihi:

#Nesrin Cavadzade#Gülcan Arslan#Berrak Tüzünataç
Ünlü isimler tatil sezonunu açtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 08:50

Ünlü isimler yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.

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Annesine poz verdi

Nesrin Cavadzade, annesi doktor Feride Cavadzade ile Ege’de tatile çıktı. Oyuncu, annesinin çektiği bikinili pozlarını “Annem en iyi fotoğrafçıdır” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

Güzel yerler

Gülcan Arslan, Muğla’da yaz sezonunu açtı. Oyuncu, denizde ve kumsalda çekilen pozlarını “Güzel yerlere zor gidilir” notuyla beğeniye sundu.

Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

Canlar kurtardık

Berrak Tüzünataç, Bodrum’daki bir otelin yeni sezonuna özel objektif karşısına geçti. Can kurtaran sandalyesinde verdiği pozları “Biz zamanında çok canlar kurtardık” notuyla paylaştı.

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Ünlü isimler tatil sezonunu açtı

 

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#Nesrin Cavadzade#Gülcan Arslan#Berrak Tüzünataç

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