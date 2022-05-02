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Ünlü isimler Çeşme sezonunu açtılar

#Uğur Aslan#Merve Boluğur#İbrahim Büyükak
Ünlü isimler Çeşme sezonunu açtılar

Ramazan Bayramı’nı Çeşme’de geçiren ünlü isimler, Alaçatı sokaklarında görüntülendi.

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Her şey güzel gidiyor

Kanal D’nin sevilen yapımı “Yargı”da rol alan Uğur Aslan, senaryo yazarı eşi Sema Ergenekon ve çocuklarıyla bayram tatili için Çeşme’yi tercih etti. Oyuncu, “Bayramın tamamını burada geçirmeyeceğiz. İş tempomuz yoğun. Fakat her şey güzel gidiyor. Sahne ve dizi arasında tatlı bir yoğunluğun içindeyim” dedi.

Ünlü isimler Çeşme sezonunu açtılar

Bana ayak uydurmalı

Merve Boluğur önceki akşam tek başına Alaçatı sokaklarında gezerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, muhabirlere esprili bir şekilde “Niye buraya geldiniz? İki gündür çok mutluydum. Bomboş geziyordum” dedi. Boluğur, tek başına kafa dinlemek istediğini söyledi: “Klibim öncesi enerji topluyorum. Şu anda hayatımda kimse yok. Biri olacaksa bana ayak uydurmalı. Ama zor biraz.”

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Ünlü isimler Çeşme sezonunu açtılar

Film çekimleri başlayacak

Oyuncu İbrahim Büyükak, Ezgi Mola’nın işletmeci nişanlısı Mustafa Aksakallı ile Alaçatı’da görüntülendi. Aksakallı, “İşletmeciliğini yaptığım Boop’u bayram sezonu için açıyoruz” dedi. Büyükak ise yakında film çekimlerinin başlayacağını duyurdu: “Bayramın ilk günü aile ziyareti için Bursa’ya gideceğim. Bu sene yoğun bir yıl oldu. 12 bölümlük dizi çektik. İki senedir ertelediğimiz bir komedi filmi vardı, ağustos sonu gibi sete çıkacağız.”

Ünlü isimler Çeşme sezonunu açtılar

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#Uğur Aslan#Merve Boluğur#İbrahim Büyükak

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