Ünlü çift New York'ta evlendi

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Uzun zamandır aşk yaşayan Zeynep Selvili ve basketbolcu Birkan Batuk dünyaevine girdi.

New York'ta gerçekleşen törene çiftin dostları katıldı. Az sayıda davetlinin olduğu törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Selvili, nikah karelerini 'biz evlendik' notuyla yayınladı.

URLA'DA DÜĞÜN YAPACAKLAR

Amerika'da nikah masasına oturan çift sonra da Urla’da aileleri ve dostları için güzel bir düğün yapacak.

Paylaşa paylaşa sırtını paylaştı!

Sinem Kobal, uzun aradan sonra setlere dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medyada da daha çok paylaşım yapmaya başlayan oyuncu, önceki gün eşiyle çıktığı yürüyüşte verdiği pozları Instagram’da yayınladı.

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Ancak Kenan İmirzalıoğlu’nun yalnızca arkadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması takipçilerini üzdü: “Paylaşa paylaşa adamın sırtını paylaştı”, “Yorumlarda aylarca ‘Kenan’ı paylaş’ diye ağladıktan sonra karşılaştığım fotoğraf!”

Yazı sevmeye başladım

Mine Tugay yaz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu önceki gün havuz başında çekilen bikinili karesini “Yazı sevmeye başladım” notuyla Instagram hesabında paylaştı. Tugay’ın düzgün fiziğini gözler önüne serdiği poz, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Operasyon geçirdi

Survivor yarışmasıyla tanınan Barış Murat Yağcı, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi. Koltuk değnekleri ile objektiflere yansıyan Yağcı, “Aşil tendonumun kopması sonucu başarılı bir cerrahi operasyon geçirdim. 10 gündür evdeyim daha yeni çıkabildim. Ayağımdaki alçı 10 gün daha kalacak, çok zorluyor beni” diye konuştu.

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Eski patrona sitem

İbo Show programıyla ünlenen oryantal Didem Kınalı, şarkıcılığa adım attıktan sonra İbrahim Tatlıses’ten destek görmediğini söyleyerek sitem etti: “Söylemezsem Olmaz”a konuşan Kınalı, eski patronunu aradığını söyleyerek “Hiç konuşmadık. Diyaloğa filan hiç girmiyoruz. Galiba kız arkadaşı biraz kıskanç. Telefonumu açtı, iletirim demişti. Ama bana geri dönmediler.”

Bircan Bali, İbrahim Tatlıses’in yayın sırasında gönderdiği mesajı okudu: “Kızımın yolu açık olsun. Ben ona dönmemezlik etmem, hatta Gülçin Hanım’ın (Gülçin Karakaya) onu kıskanması doğru değildir. Kıskanmak diye bir şey olamaz.”

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Yaz günü

Hadise, Instagram’da bir tatil fotoğrafını yayınladı. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı ‘TBT’ gününde, şezlonguna uzanmış keyif yaptığı bu kareyi “Yaz günü” notuyla sayfasına ekledi.

Moral gecesi

Kansere yakalanan şarkıcı Hülya Bozkaya için önceki gün Avcılar’daki Eftalya Sahne’de moral ve destek gecesi düzenlendi. Gecede sanatçı dostları Mahmut Tuncer, Hakkı Bulut, Songül Karlı ve Latif Doğan, Bozkaya’yı yalnız bırakmadı. Arkadaşlarına gözyaşları arasında teşekkür eden Bozkaya, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Yumurtalık kanserine yakalandım. Tedaviye en az 1 yıl devam etmem gerekiyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

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