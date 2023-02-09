Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Umut Akyürek yaşadıklarını anlattı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi

Güncelleme Tarihi:

#Umut Akyürek#Deprem#Adana
Umut Akyürek yaşadıklarını anlattı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 08:04

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Umut Akyürek, depremi eşi ve kızıyla birlikte gittiği Adana'da yaşadı.

Haberin Devamı

 Akyürek, hissettiklerini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: 

"Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4:17 de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki; ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 4:30 a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin..."

 

Gözden Kaçmasın

1999 depreminden yaralı kurtulmuştu... Oyuncu Gizem Güven yaşadıklarını paylaştı1999 depreminden yaralı kurtulmuştu... Oyuncu Gizem Güven yaşadıklarını paylaştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Umut Akyürek#Deprem#Adana

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan deprem afetinde dördüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873... Kurtarma çalışmalarında son durum

Son dakika... Türkiye'yi sarsan deprem afetinde dördüncü gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873... Kurtarma çalışmalarında son durum

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik umut yolculuğunu yazdı

Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik 'umut yolculuğunu' yazdı

#Deprem
Depremlerin yıktığı Nurdağı ve İslahiye’de durum şok edici: Binalar kum gibi birbirine karışmış

Depremlerin yıktığı Nurdağı ve İslahiye’de durum şok edici: Binalar kum gibi birbirine karışmış

#Gaziantep