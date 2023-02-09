Umut Akyürek yaşadıklarını anlattı: 1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi

Haberin Devamı

Akyürek, hissettiklerini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4:17 de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki; ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay, bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 4:30 a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin..."