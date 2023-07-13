Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber: Acilen organ nakli olmalı

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UFUK Özkan, “Geniş Aile” dizisinde Cevahir Kirişçi karakterini canlandırarak herkesin aklında yer edindi. Ünlü oyuncu geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo birden zayıfladı. Oyuncu, Medipol Hastanesi’ndeki normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece siroz olduğunu öğrendi. Doktorlar Özkan’a eğer acilen organ nakli olmazsa 9 ila 12 ay yaşayabileceği bilgisini verdi.



3 SİNEMA FİLMİNİN ÇEKİMİNİ ERTELEDİ



Ufuk Özkan, Memorial Şişli Hastanesi’nde organ nakli için sıraya girdi. Özkan, en kısa sürede organ nakli olmaması durumunda zorlu bir süreçten geçecek. Oyuncu, rol almayı planladığı 3 sinema filminin çekimlerini de tedavi süreci başladığı için ertelemek zorunda kaldı. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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'Geniş Aile' dizisindeki rolüyle tanınan Ufuk Özkan, 17 kilo verdi.

'ENDİŞE DOLU MESAJLAR ALDIM, ÇOK ÜZÜLDÜM'

Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili Instagram sayfasından açıklama yaptı:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında. Kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor... Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle UFUK Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız..."