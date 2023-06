Türkiye'ye geleceğim için heyecanlıyım!

Haberin Devamı

◊ Son İstanbul konserinizi 2018 yılında KüçükÇiftlik Park’ta verdiniz. Bu konser sizde nasıl bir izlenim bıraktı?

- Seyircinin katılımı gerçek dışıydı, inanılmazdı! 10 binin üzerinde rap hayranı ile buluştuk. Enerjiileri oldukça yüksekti ve ben de sahnede onlarla birlikte çok eğlendim.

◊ Yine 28 Haziran’da Dropout Festival’23 kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta olacaksınız. Sizi izlemeye gelenleri nasıl bir konser bekliyor?

- 5 yıl sonra yeniden aynı sahnede konser vereceğim. Gelecek olanlar iyi müzik eşliğinde sevdikleriyle birlikte iyi vakit geçireceklerine emin olabilirler. Ayrıca onlar için yeni şarkılarımızı da çalabiliriz.

◊ Konserde Ceza, Motive gibi Türk rap’çiler de sahnede olacak. Türkiye’den tanıdığınız ya da iletişimde olduğunuz rap’çiler var mı?

- Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap müzik en çok dinlenen tarzlar arasına girdi. Ben de Türk rap’çiler ile tanışacağım ve onların sahne performansını ilk kez yakından izleyeceğim için heyecanlıyım.

YAPTIĞIM MÜZİKLE POZİTİFLİĞİ YAYMAYI ÇALIŞIYORUM

◊ Sosyal medyada birçok Türk takipçiniz var. Çok mesaj alıyor musunuz?

- Çok büyük bir hayran kitlesi var ve Türkiye’ye gelmem için çok fazla mesaj gönderdiler. Drop Out Festival’de onlarla yeniden buluşacağım. Onların sevgisini ve desteğini hissetmek harika.

◊ Z kuşağının rap müziğine bu kadar büyük bir ilgi göstermesinin sebebi ne olabilir?

- Müzik insanları bir araya getirir. Ben de yaptığım müzikle pozitifliği, huzuru ve sevgiyi yaymaya çalışıyorum. Bence genç nesil iyi vakit geçirmeyi, eğlenceyi ve harika şovları yerinde deneyimlemeyi seviyor.

◊ Türkiye’de tatil planlarınız var mı?

- Keşfetmeyi her zaman sevmişimdir. Son gelişimde konser dışında da vakit geçirme, İstanbul’u gezme şansımız olmuştu. 5 yıl aradan sonra Türkiye’ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım ve yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum.

DÖVÜŞ SANATLARI ZİNDE KALMAMI SAĞLIYOR

◊ Türk sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

- Eğlenin, kendinize iyi bakın, istediğiniz gibi takılın, barış ve sevgi ile kalın.

◊ Sosyal medya hesaplarınızda salon ve dövüş sporlarıyla ilgili birçok videonuz var. Müzikten sonra spor sizin için ne ifade ediyor?

- Sağlık ve spor benim için önemli. Dövüş sanatları zihnin ve vücudun zinde kalmasına yardımcı oluyor, kendimin en iyi versiyonu olmamı sağlıyor.

