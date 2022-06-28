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Türkiye turuna çıkıyor

#Sibel Can#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D
Türkiye turuna çıkıyor

Kanal D’de yayınlanan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programının yaz arası vermesiyle tüm yoğunluğunu sahnelere aktaran ünlü sanatçı Sibel Can, konser maratonuna başladı.

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Geçen günlerde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konser sonrası, dinleyicilerden gelen yoğun istek üzerinde 3 Temmuz gecesinde yine bu sahnedeki yerini alacak.

Çok yakında yeni bir sürpriz teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Can, tüm sezon boyunca, sahneden yaz esintisi estirecek. 16 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro, 29 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro ve 30 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek olan sanatçının ağustos ayı da doldu.

Türkiye turuna çıkıyor

9 Ağustos’ta yeniden İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak olan sanatçı, 26 Ağustos’ta Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluşacak.

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Eylülde tatil yapacak olan Can’ın konser maratonu 12 Ekim’de Hatay Expo Alanı Amfi Tiyatro, 14 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu ve 15 Ekim’de Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Tiyatrosu’nda devam edecek.

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50’nci yıla özel konser
#BÜLENT ORTAÇGİL#HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU
50’nci yıla özel konserHürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#Sibel Can#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D

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