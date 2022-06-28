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50’nci yıla özel konser

#Bülent Ortaçgil#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu#Şehir Ozanı
50’nci yıla özel konser

Bülent Ortaçgil, 50’nci sanat yılında sanatçı dostlarıyla duygusal bir konser verdi. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde şarkılarını sanatçı dostlarıyla birlikte söyleyen Ortaçgil, seyircisine “60’ıncı yılda görüşmek üzere” diye veda etti.

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Şehir Ozanı’ olarak anılan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, 50’nci sanat yılını önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği bir konserle kutladı. 5 bin kişinin izlediği konserde, Ortaçgil’e sahnede çok sayıda sanatçı dostu da eşlik etti. 1974 yılında ‘Benimle Oynar mısın’ ile başladığı müzik yolculuğuna, Ada Müzik’ten çıkardığı yeni albümü ‘ElliBuçuk’ ile devam eden sanatçının 50 yıllık sanat hayatını kapsayan konseri, Harbiye Açıkhava tarihinin en özel anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Sahneye çıkan tüm sanatçıların özelliği, müzikal ya da kişisel hayatlarında Bülent Ortaçgil ile kesişmeleri idi. Konserde yer alan sanatçılar bu duygusal arka plan ile Ortaçgil imzasını taşıyan şarkıları kendi yorumlarıyla seslendirirken, duygusal anlar da yaşandı.

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50’nci yıla özel konser

KONSERİ 5 BİN KİŞİ İZLEDİ

Gecede ilk olarak sahneye Kurtalan Ekspres grubundan Ahmet Güvenç çıktı. İkili, Ortaçgil’in, Güvenç’in annesi için yazdığı ‘Suna Abla’ şarkısını birlikte söyledi. Sonra sırasıyla sahneye çıkan Erkan Oğur, Tuna Kiremitçi, Grup Gündoğarken, Hüsnü Arkan, Aylin Aslım, Serdar Ateşer, Akın Eldes, Nejat Yavaşoğulları, Redd, Ceylan Ertem, Gürol Ağırbaş, Jehan Barbur, Boğaziçi Caz Korusu, Teoman, Harun Tekin, İstanbul Quartet, Hayko Cepkin, Birsen Tezer ve Zuhal Olcay, sanatçının 50 yıllık sanat yolculuğunun mihenk taşları olan şarkılarında ona eşlik etti. Bülent Ortaçgil, gecede emeği geçen herkese çok teşekkür etti ve “60’ıncı yılda görüşmek üzere” diyerek unutulmaz anlar yaşattığı 5 bin müziksevere veda etti.

50’nci yıla özel konser

KÜLT ŞARKISINI BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Ahmet Güvenç’ten Grup Gündoğarken’e, Hayko Cepkin’ten Harun Tekin’e, Teoman’dan Zuhal Olcay’a çok sayıda sanatçının katıldığı gecenin sonunda, Ortaçgil’in kült şarkısı ‘Benimle Oynar mısın’da tüm sanatçılar sahneye çıkarak Ortaçgil’e eşlik etti.

 

 

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#Bülent Ortaçgil#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu#Şehir Ozanı

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