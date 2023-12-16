Türkan Şoray, eski rol arkadaşını andı

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Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu’nda gerçekleşen geceye Türkan Şoray ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Anma etkinliğinde Türkan Şoray ile Cahit Irgat’ın oynadığı “Seninle Ölmek İstiyorum” filminden sahneler gösterildi.

Gecede yaptığı konuşmada Irgat’ın setlerde çok ciddi olduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini dile getiren Şoray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sette son derece disiplinliydi. 22 veya 23 yaşlarındaydım, zaten filmde de belli oluyor. Bizden daha tecrübeli olduğu için ondan çok şey almışımdır, setteki davranışı ve disiplininden. Gayet uyumlu, çok güzel çalıştık. Şair olduğunu sonradan öğrendim, hayrete düşürdü. Çünkü dış görünüşü sert, ifadesi gayet ciddiydi. Fakat ruhunda kim bilir ne fırtınalar vardı.”



