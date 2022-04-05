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Türk sinema sektörüne NFT’li çözüm

#Engin Altan Düzyatan#NFT#Birand Tunca
Türk sinema sektörüne NFT’li çözüm

Engin Altan Düzyatan, NFT dünyasına adım attı.

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Film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT’ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wideangle adlı projenin kurucularından olan Düzyatan’a Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi tanınmış isimler de eşlik ediyor.

Wideangle, NFT’ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını destekleyecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar’ın da “Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi” olan Wideangle, 11 Nisan’da Soho House’da yapılacak bir panel ile film profesyonellerine blockchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak.

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FİKİR BİZE MUHTEŞEM GELDİ

Konuyla ilgili Engin Altan Düzyatan şöyle konuştu: “Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT’lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Ve hemen hayata geçirmeye karar verdik. Türk sinemasında finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum.”

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#Engin Altan Düzyatan#NFT#Birand Tunca

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