Tupac Shakur cinayeti dosyası 27 yıl sonra yeniden açıldı... 'Sokakların kanunu var, bu bilgiyi sır gibi saklayacağım'

Rap müziğin tartışmasız en büyük ikonu Tupac Shakur’un 27 yıl önce işlenen cinayeti hâlâ büyük bir gizem. 1996 yılında henüz 25 yaşındayken ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’ta bir suikasta kurban giden Shakur’u kimin öldürdüğü aydınlatılamadı.

Müziğin yanı sıra şair, senarist, oyuncu ve yapımcı olarak da tanınan Shakur’un ölümünün ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Rap ikonun öldürülmesi Afro-Amerikalı gençler arasında ciddi ayrışmalara yol açtı.

Protest duruşuyla “alt kültürü” simgeleyen bir isim haline gelen Shakur’un öldürülmesi, 1990’ların başından beri ABD rap camiasında 'West Coast' (Batı Yakası-Los Angeles) ile 'East Coast' (Doğu Yakası-New York/Bronx) ayrımının derinleşmesine ve gençlerin birbirlerine “diss atmakla” (rap müzikte karşılıklı atışma) kalmayıp silah çekmesine neden oldu.

CİNAYETİN ARDINDAN AFRO-AMERİKALILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

1998 yılında davayı derinleştiren dedektifler, cinayet şüphelisi olarak adı geçen Orlando Anderson'ın bir çete çatışmasında öldürülmesi sonrasında yeni ipuçları ve görgü tanıkları bulmaya çalışsa da başarısız oldu.

Aradan geçen bunca zamanda, siyahilerin yoğun olduğu mahallelerde bugün dahi çatışmalara konu olan yakın tarihin en ünlü soğuk davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Dedektifler, kimliği açıklanmayan yeni görgü tanıklarının ve cinayet gününe ilişkin bilinmeyen ayrıntıların peşine düştü.

Peki ama 27 yıl önce ne olmuştu? Kameralar, sahne ışıkları ve milyonlarca hayranın gözü önünde böylesi bir cinayet nasıl işlenmişti? Tupac Shakur cinayetinin ilginç hikâyesi…

TÜM AYRINTILARIYLA YENİDEN ELE ALINIYOR

Geçtiğimiz haftalarda, Nevada eyaleti polisi, Shakur cinayetiyle bağlantılı olarak bir evde arama yapıldığını açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme, aradan 27 yıl geçmesine rağmen davanın hâlâ kapanmadığının göstergesiydi.

Shakur’un Eylül 1996’da vurulduğu Las Vegas kentinin banliyölerinden Henderson’daki bir evde arama yapan dedektifler, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek ayrıntı vermedi. Yapılan arama sonucu herhangi bir tutuklama yapılmadığı duyuruldu.

Dedektifler aranan evin, Shakur’un 27 yıl önce öldürüldüğü bölgeden 32 kilometre uzakta olduğunu da paylaştı. Las Vegas Emniyeti'nden Teğmen Jason Johansson, Las Vegas Review Journal gazetesine yaptığı açıklamada, dedektiflerin Tupac Shakur cinayetinin tüm ayrıntılarını yeniden gözden geçirdiğini ifade etti ve ekledi:

“Çözülememiş bir vaka ve umarım bir gün bunu değiştirebiliriz.”





cinayet SAYISIZ FİLME VE KİTABA KONU OLDU

1996 yılının Eylül ayında Las Vegas Strip'te bir boks maçından çıkarken vurulan Shakur, genç yaşta öldürülmesi nedeniyle bir efsaneye dönüştü.

California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha gibi yapıtlarıyla büyük ses getiren Shakur beş yıl gibi kısa bir sürede ürettikleriyle dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satmayı başardı. Ölümünden sonra da hayat hikâyesi ve cinayeti birçok filme konu oldu.

Bugün dahi pek çok rap sanatçısının “idol” olarak gördüğü Shakur’un cinayetinin neden bu zamana kadar çözülemediği sorusu akılları kurcaladı. Birçok araştırmacı bu karanlık cinayetin nedenlerini sorguladığı çalışmalara imza attı.

‘13 YA DA 14 EL ATEŞ EDİLDİ’

7 Eylül 1996 tarihinde işlenen cinayetin hemen ardından dedektifler, Shakur'un vurulduğu sırada müzik şirketi Death Row Records'un CEO'su Suge Knight ile birlikte olduğunu ve kurşunun gerçek adresinin adı yeraltı dünyasıyla da anılan Knight olabileceğini düşünmüştü.

Boks maçından çıktıktan sonra ilk trafik ışıklarında yanlarına gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Tupac'ın öldürülmesine tanık olan hiç kimse bugüne kadar konuşmadı.

Knight, saldırıdan hafif yaralarla kurtulurken, Shakur altı gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan incelemelerde suikastın Shakur’u öldürmek için “ustaca” plânlandığı ortaya çıktı.

Suikastın hemen ardından Las Vegas polisi tarafından yapılan açıklamada, "13 ya da 14 el ateş edildi; bu kurşunların neredeyse tamamının ön yolcu koltuğuna doğrultulduğunu söyleyebiliriz. Hedefin Shakur olduğundan kesin olarak eminiz” ifadesi kullanıldı.

Tupac Shakur,

Death Row Records'un CEO'su Suge Knight ile birlikte... Fotoğraf: Alamy

‘YANINA ULAŞTIĞIMDA BANA DEFOLUP GİTMEMİ SÖYLEDİ’

Shakur’un vurulduğu ana ilişkin de pek çok senaryo yazılıp çizildi. Ama Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı'ndan emekli polis Chris Carroll, Shakur'un öldürüldüğü olay yerine ulaşan ilk polis ve yıldız rapçinin ağzından çıkan son sözlerin tek şahidiydi.

2014 yılında Seven dergisine konuşan Carroll, duyduklarını yıllarca basına anlatamamış, bunun için emekli olmayı beklemişti.

Caroll, kanlar içindeki Shakur’a silahı ateşleyenleri görüp görmediğini sorduğu anı şu şekilde anlatmıştı:

"Yüzünü bana çevirdi. Beni görür görmez hareketlerinin aniden değiştiğini gördüm. İş birliği yapmayacağı her halinden belliydi. Konuşmaya çalışmayı bırakıp, 'Huzurluyum' gibi bir ruh haline büründü. Bir anda çabalamayı bırakıp, 'Yapamam' noktasına geldi. O değişim anında bana, tam gözlerimin içine baktı. Ona bakıp bir kez daha 'Seni kim vurdu?' diye sordum. Bana baktı, nefes aldı ve ağzı açıldı. Bir an benimle iş birliği yapabileceğini düşündüm ama ağzından iki kelime çıktı: 'Defol git.' O andan sonra bilincini kaybetti.”

YILLAR SONRA EV ARANDI

Vurulma anına ilişkin detayların sınırlı olduğunu belirten dedektifler, görgü tanıklarının eksik görüşleri nedeniyle davada daha fazla ilerleyemedi. Ta ki, bugüne kadar.

Las Vegas'ta Maple Shade Caddesi'nde bulunan ve "Keffe D." olarak da bilinen Los Angelesli çete üyesi Duane Keith Davis’e ait eve baskın düzen yetkililer, Davis’in Shakur cinayeti hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

Davis aynı zamanda cinayete karıştığından şüphelenilen Orlando Anderson'ın amcası. 1998'de çete savaşlarında hayatını kaybetmeden önce CNN’e konuşan Anderson, suçlamaları reddetmişti.

CNN'in ulaştığı arama emri sayesinde, Davis’in evinde Tupac Shakur cinayetiyle ilgili notlar ve daktilo edilmiş belgeler arandığı ortaya çıktı. Evde yapılan incelemelerde, beş bilgisayar ve Davis'in yazdığı, sokak çetesi hayatını ve Shakur cinayetinin detaylarını anlattığı anı kitabının taslak metni bulundu.

KISA AMA ETKİLİ BİR KARİYERE SAHİPTİ

Shakur, 16 Haziran 1971'de Harlem, New York'ta doğdu. Annesi Afeni Shakur, ırk ayrımına karşı mücadele eden aktif bir Kara Panterler Partisi üyesiydi. Harlem’in kenar mahallelerinde büyüyen Shakur’un hayatı taşındıkları Baltimore’da değişti. Burada Sanat Okulu'na giden ve müzikle tanışan Shakur, California Oakland’a taşındıklarında bu yeteneğini daha da geliştirdi.

Sokak sanatı içinde büyüyen Shakur, Oakland'da "sokak şairi" olarak anılmaya başladı. 1993 yılında verdiği bir demeçte, "Tüm sevgimi Oakland'a veriyorum, eğer bir yeri sahipleneceksem Oakland'ı sahiplenirim" diyerek büyük bir sempati topladı.

Shakur,1991’de yayınlanan ilk albümü 2Pacalypse Now'dan sonra kısa kariyeri boyunca dört albüm daha yaptı. Ölümünden sonra yedi albümü daha yayınlandı. Müzik kariyerine başlamadan önce şiirler kaleme alan Shakur, müzik dışında Poetic Justice ve Above the Rim gibi filmlerde rol aldı.

ESKİ DOSTLAR DÜŞMAN OLDU

Shakur’un ölümüne neden olduğu düşünülen olayları serisinin ilki 1995 yılında yaşandı. Adı yeraltı dünyasıyla anılan Suge Knight, hapiste olduğu dönemde Shakur'u ziyaret etti ve plak şirketiyle anlaşması durumunda kefaletini ödemeyi teklif etti. Shakur bu teklifi kabul etti ve anlaşmayı imzaladı.

Fakat bu durum Shakur’un eski plak şirketinden dostu "The Notorious B.I.G." ya da "Biggie Smalls" olarak bilinen Christopher Wallace ile arasının açılmasına neden oldu. Bu olayın ardından rap parçaları üzerinden başlayan atışma yerini sokak kavgalarına bıraktı.

Bir zamanlar arkadaş olan Biggie ve Tupac, bu olayın ardından Doğu Yakası ile Batı Yakası arasındaki hip hop rekabetinin sembolleri oldu. Bu rekabet öyle bir boyuta geldi ki, Tupac’ın öldürülmesinin ardından, Wallace da 1997 yılında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Tupac Shakur ve Christopher Wallace

HOLLYWOOD ŞÖHRET YOLU'NA İSMİ EKLENDİ

Shakur'un kariyeri sadece beş yıl sürmüş olsa da hayatı ve müziği popüler kültürü büyük ölçüde etkiledi ve başta Janet Jackson olmak üzere Ed Sheeran, Eminem, M.I.A. ve Drake gibi diğer müzik yıldızlarına ilham oldu.

Kitleler tarafından sevilen bu sokak şairinin faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi, Tupac efsanesini her geçen gün daha da büyüttü.

2012 yılında California'da düzenlenen müzik festivali Coachella’da Shakur, hologram teknolojisi ile sanal olarak hayata geri döndürüldü.

Geçtiğimiz aylarda Shakur'un ismi Hollywood bulvarındaki Şöhret Yolu'na 2 bin 758'inci yıldız olarak eklendi.

BİRBİRİ ARDINA ÜRETİLEN KOMPLO TEORİLERİ

Tupac cinayetinde bugüne kadar somut bir şüphelinin mahkeme karşısına çıkarılmaması, ünlü rapçinin ölümüyle ilgili çeşitli komplo teorilerinin yaratılmasına da yol açtı.

Bu komplo teorilerinin en bilineni, Shakur’un gerçekte ağır yaralı olmadığı, hastaneye kaldırıldıktan sonra sahte ölüm belgeleri düzenleyerek kayıplara karıştığı yönünde. Hatta zaman içinde sosyal medyada Shakur'un hâlâ hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışan videolar bile çıktı. Hayranları ise Shakur'un nerede saklandığı üzerine ciddi teoriler üretti.

Videolar ve teoriler zaman içinde çürütülse de, hayranları Shakur’un ölmediğine saplantılı bir şekilde inanmaya devam etti. 2017 yapımı All Eyez on Me filminde öldürülen rapçiyi aktör Demetrius Shipp'in canlandırmadığı, "hayatta olan" Tupac'ın kendini oynadığı bile iddia edildi.

Dr. Dre, Snoop Dogg ve Tupac Shakur yan yana...

‘BU BİLGİYİ SIR GİBİ SAKLAYACAĞIM’

Tüm bu karmaşaya rağmen yetkililer Shakur cinayeti hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündükleri Duane Keith Davis üzerinden somut sonuçlara ulaşmayı umuyor. Polis yetkilileri tarafından yapılan ilk incelemelerde, Davis’in tuttuğu notlarda kendisini Shakur cinayetinin iki tanığından biri olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Davis, 1998 yılında BET'e verdiği bir röportajda silah sesleri yükseldiğinde Shakur'un otomobilinin yakınındaki diğer otomobilin içinde olduğunu ve silah seslerinin başka bir araçtan değil, Tupac’ın olduğu arabanın içinden geldiğini iddia etmişti.

O dönem yapılan soruşturmada tetiği kimin çektiğini bildiğini ama açıklamayacağını söyleyen Davis, “Sokakların bir kanunu var ve ben bu bilgiyi sır gibi saklayacağım” dedikten sonra Tupac’ı öldüren kurşunların arka koltukta oturan bir kişi tarafından sıkıldığını öne sürmüştü.

‘BU KADAR YIL SONRA BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA OYUNU DEĞİŞTİREBİLİR’

Shakur cinayetinden üç saat önce MGM kumarhanesinin güvenlik kameraları Shakur, Suge Knight ve beraberindekilerin Los Angeleslı bir çete üyesi olan Anderson'a saldırdıklarını kaydetmişti.

Pek çok kişi Anderson ve arkadaşlarının olayın ardından Shakur ve Suge Knight’a misilleme yaptığına inanıyor.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı'ndan emekli polis memuru Chris Carroll, CNN’e yaptığı açıklamada, Shakur'u vuran kişinin Anderson olduğuna inandığını söyledi. Son yapılan aramaya ilişkin konuşan Carroll, "Bence bu oldukça önemli" dedi ve ekledi:

"Aradan 27 yıl geçti. Bence herkes bu cinayetin faili meçhul kalacağından ve katillerin yakalanmayacağından emindi. Bu kadar yıl sonra başlatılan bir soruşturma oyunu değiştirebilir ve bütün gizemi bir anda çözebilir.”

Bununla birlikte yıllar içinde yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle temkinli olmak gerektiğini de belirten Carroll, “O evde kanıt olarak kullanılabilecekleri bir şeyler bulsalar şaşırırdım ama belki de gerçekten cinayeti aydınlatacak delillere ulaşmışlardır. 27 sonra kanıt bulmak bir hayli zor olsa gerek” ifadesini kullandı.

CNN'de yayımlanan "Who killed Tupac Shakur? What we know about the rapper’s murder investigation, almost 30 years later" ve The Guardian'da yayımlanan "Who murdered Tupac Shakur? Only one man knows for sure" başlıklı haberlerden derlenmiştir.