Tolga Güleç, Yasemin Allen'la ayrılık nedenini anlattı

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KENDİSİ MUHTEŞEM BİR İNSAN

Başrollerini Tolga Güleç, Cansu Tosun ve Özlem Maden’in paylaştığı romantik-dram filmi Beni Sev’in ekibi, çekimlerin son gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Filmin başrol oyuncusu Tolga Güleç ayrıldığı sevgilisi Yasemin Kaya Allen hakkında ilk kez konuştu.

YASEMİN’LE ARADIĞIMIZ AŞKI BULDUĞUMUZU ZANNETTİK

Geçtiğimiz aylarda biten ilişkisini anlatan Güleç: “Yasemin’le 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim” dedi.

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‘Evlilik planınız var mıydı’ sorusuna da cevap veren ünlü oyuncu “Evlilik teklifi hiç olmadı, daha çok yeniydik birbirimizi tanıma sürecindeydik” ifadelerini kullandı.

Güleç, tekrardan barışma ihtimali sorusunu ise “Allah bilir ama hiç öyle bir şey düşünmedik, büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem” şeklinde cevapladı.

AYRILIĞIN ARDINDAN NE DEDİLER!

Magazin aleminin ünlü isimleri sadece rol aldıkları diziler ya da sundukları programlarla değil, yaşadıkları aşklarla da gündemi meşgul etmeyi başarıyor...Ancak büyük bir heyecanla başlayan ilişkiler her zaman mutlu sona ulaşmıyor. Kimi zaman aile engeline takılan kimi zaman ise ihanetin gölgesi altında bitişe doğru sürüklenen birlikteliklerde ayrılık kaçınılmaz son oluyor. Verilen kararın ardından ise çiftler birbirleri hakkında öyle sözler söylüyorlar ki, birlikte geçen onca zamandan ziyade hafızalarda son cümleler kalıyor... İşte bir zamanlar büyük aşk yaşayıp, sonrasında birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan o isimler...

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Ayrılık kararı aldık!

Oyuncu Hilal Altınbilek önceki akşam Nişantaşı’nda bir mekândan çıkarken görüntülendi. Altınbilek, “Korktuğum başıma geldi, sizlerin beni çekeceğini tahmin etmiştim” diyerek kahkaha attı.

Oyuncu, yazar Metin Hara ayrıldığı haberlerini doğruladı: “Anlaşarak ayrılık kararı aldık.” Altınbilek, “Yeni sezonda ekranda olacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Okuduğum senaryolar var ancak zamana ihtiyacım var.” Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı sevdiğini söyleyen oyuncu, “Nasıl fit kalıyorsunuz?” sorusuna ise “Mutlu olarak” cevabını verdi. Sayit DURMAZ

YOLLAR AYRILDI

İrem Helvacıoğlu ile yaklaşık 9 aydır birlikte olduğu Yolaç Özcan ayrılık kararı aldı. En son Çeşme’de tatil yapan sevgililer, “fikir ayrılığı” nedeniyle konuşarak ilişkilerini noktaladı. Çift, ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bıraktı. Helvacıoğlu ve Özcan’ın daha önce de anlaşmazlık yaşayıp iki kez ayrılığın eşiğinden döndüğü öğrenildi.

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İrem Helvacıoğlu sürpriz aşkı yılbaşında yaptığı romantik paylaşımla duyurmuştu.

İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü...

Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Belevi'nin ihanetine uğrayan ancak kısa sürede barışıp ilişkisine devam eden Derici, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift yine ihanet nedeniyle ayrıldı. İddiaya göre popçu Cem Belevi, İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva aldattı.

Saltanat sona erdi çeyrek popçu!



İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından açtı ağzını yumdu gözünü! Belevi'ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler."

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SİNEM AYŞE-EMRAH

İsmini Emrah ile yaşadığı aşkla duyuran Sinem Ayşe, ayrılık sonrası yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündemi meşgul etmişti.

Ayşe eski aşkı için "Ayrılmamıza diş parası neden oldu. Dişime dolgu yapılacaktı, ayrıca bir dişim çekilecekti. Toplam 500 TL tuttu. Emrah çalışmamı istemediği için işimden ayrılmıştım, param yoktu. Beni dişçiye gönderdi. Sonra da telefon açıp 'Parayı benden istediler, git sen öde' dedi. Bir lirasının hesabını bile yapardı. Bunun çirkin olduğunu söylediğimde 'Ben bu noktaya sıfırdan geldim, paranın kıymetini bilirim' diyordu." demişti.

"İkide bir 'Ben hayat üniversitesinden mezunum' diyordu. Yakın bir arkadaşından öğrendim ki, beni aldatmış. Hem de defalarca. Geçen günlerimize yazıklar olsun." diyerek devam etmişti.

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EMRE AŞIK - AYSUN KAYACI

Türk futbolunun belki de en başarılı isimlerinden biriydi Emre Aşık... 1992 yılında başladığı futbol serüveni onu kısa sürede başarıdan başarıya taşıdı.

Sahalarda fırtınalar estiren Aşık'ın kameralarla tanışma nedeni Aysun Kayacı ile yaşadığı aşk oldu. Başlarda ilişkilerini basından uzak tutmaya çalışan ikili, sonrasında cesurca kameralar karşısına çıktı. Gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizen Aysun Kayacı ve Emre Aşık, eşine ender rastlan büyük bir aşkın kahramanıydı. Evlenecekleri konuşulan ikiliden Aysun Kayacı, iddialar karşısında "Emre evlenme teklifi etti ama ben reddettim. Onu o kadar çok seviyorum ki; aşkımızın bitmesinden korktuğum için evlenmek istemiyorum" dedi.

Ünlü çiftin mutluluğu Kayacı'nın 'Çat Kapı' isimli dizide rol almasıyla bozuldu. Aysun Kayacı'nın ismi dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile aşk dedikodularına karışınca ayrılık kaçınılmaz oldu. Kayacı ve Aşık basın kuruluşlarına yolladıkları faksla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

Ayrılığın ardından MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy'la birlikte Nice'e giden Aysun Kayacı, yeni ilişkisi sorulduğunda 'Duygularıma hükmedemedim" demekle yetindi.

İBRAHİM TATLISES - ASENA

Müzik ile genç yaşlarda tanışan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan İbrahim Tatlıses, iş yaşamı kadar özel hayatı ile de gündemde.

İlk olarak Perihan Savaş ve ardından Derya Tuna ile aşk yaşayan imparatorun en çok konuşulan ilişkisi ise Asena ile olandı. Başlarda ortalarda görünmemeyi tercih eden ikilinin aşkı, zaman geçtikçe gün yüzüne çıktı.

Birlikte geçen dört yılın ardından birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan çiftin arasına kara kedi girdi. Daha önce birçok kez haklarında ayrılık dedikodusu çıkan ünlü aşıklar bu kez yollarını tamamen ayırdı. Tatlıses, biten ilişkisinin ardından uzun süre konuşmadı.

Ünlü sanatçı 1.5 yıl süren bu sessizliği özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve kendi adını taşıyan şov programında bozdu. Kameraların sadece kendisini çekmesini isteyen Tatlıses, ayrıldığı sevgilisi oryantal Asena`yı, babası Burhan Çakmak için kullandığı `Paspastan daha değersiz` sözleri nedeniyle eleştirdi. Konuşurken gözyaşlarına da hakim olamayan Tatlıses, `Benim yanımdayken hanımefendi, oryantal diyorlardı, şimdi dansöz diyorlar` dediği eski sevgilisine giderek ağırlaşan cümlelerle sözlerine devam etti.

Tatlıses, `Ben 1.5 yıldır seni gönlümden, kafamdan, kalbimden sildim. Sen `Benim babam çok yakışıklı biridir` diyordun. Bu yakışıklı baba sana ne yaptı? Şimdi ne oldu? Sen çok utanmaz birisin biliyor musun? Ben seni tam 2 senedir koruyorum. Senin yüzünden en az 20 tane mahkeme, 20 tane savcı, en az bin dostumla kötü oldum. Niye 'seni sevmiştim' diye. Ama artık seni sevmiyorum. Tam 1.5 sene oldu seni sevmiyorum. Sana saygı duymuyorum, sana 'hanımefendi' dedirtemiyorum, sana 'oryantal' dedirtemiyorum, sana 'dansöz' diyorlar. Ne olur Allah rızası için, benim için değil, kendin için. `O benim babamdır` de özür dile, `O benim anamdır` de yanına al. Ben senden hep bunu istemiştim biliyor musun?` diyerek eski sevgilisi ile arasındaki tüm bağları koparttığının sinyallerini verdi.

PELİN SÖNMEZ - MURAT DALKILIÇ

Pelin Sönmez ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç magazin aleminin gözde çiftlerinden biriydi. Ani bir kararla ayrılan ikiliden Murat Dalkılıç, bir kafede Ayşe Özyılmazel ile görüntülendi.

Kameralardan kaçmak yerine açıklama yapmayı tercih eden Özyılmazel, Dalkılıç ile yeni bir ilişkiye başladıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Eski sevgilisinin yeni aşkını kameralar aracılığıyla öğrenen Pelin Sönmez, bu ilişkiyi 'Çok güzel hareketler bunlar' sözleriyle özetledi. Güzel oyuncu sözlerine "İnsanların arasında çok doğal, son derece insansı iç güdüler bunlar. Adı üstünde geçmiş geçip gitmiş konuşacak bir şey kalmadı." diyerek devam etti.

Ancak Dalkılıç - Özyılmazel ilişkisi sanıldığı kadar iyi gitmedi ve taze sevgililer ani bir şekilde başlayan aşklarını yine ani bir şekilde bitirdi. Yakışıklı popçu, ayrılığın ardından soluğu eski sevgilisi Pelin Sönmez'in yanında aldı. İkinci denemede de başarısız olan çift, yollarını sonsuza dek ayırdı.

SERGEN YALÇIN - ASLI SARI

Bir dönem sahalarda fırtınalar estiren Türk futbolunun en başarılı isimlerinden biriydi Sergen Yalçın…

Gece hayatına olan düşkünlüğü ile de dikkatleri üzerine çeken Yalçın, Aslı Sarı ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul etti.

Evlenecekleri konuşulan çift birçok kez ayrılıp barıştı. Sergen Yalçın'ın gece kulübünde bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

4 yıl boyunca inişli çıkışlı bir aşk yaşan ünlü futbolcu ile sevgilisi Aslı Sarı yollarını kesin bir kararla ayırdı, Sarı biten ilişkinin ardından suskun kalmayı tercih etti.

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yalçın ise, ayrılığın ardından Aslı Sarı hakkında yaptığı ve gittikçe ağırlaşan eleştirileri ile gündemi meşgul etti.

Yalçın "Onu sevmekle hata etmişim. Ayrıldıktan sonra öğrendim neler yaptığını. Şu an zerre kadar üzülmüyorum. Her şey ortaya çıktı. İyi ki bitirdim. Sakın kimse onun saf yüzüne aldanmasın." demişti.

Sergen Yalçın, Aslı Sarı'nın annesinin ilişkilerini onaylamaması hakkında da yorum yapmış "Benim gibisini zor bulurlar. Annesi de kim oluyor! Aslı'nın annesini parayla tartarım" sözleri uzun süre tartışılmıştı.

SERDAR ORTAÇ – CHLOE LOUGHNAN

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketine dönen Chloe Loughnan’a İrlanda’daki hayatını sorduk. Ünlü manken, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Serdar Ortaç, boşandıkları dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.

Chloe Loughnan, eski eşininsözlerini hatırlattığımızda şöyle dedi: “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum.”