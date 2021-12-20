“Timsah Ateşi” nin prömiyerine ünlü akını

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın üstlendiği, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği “Timsah Ateşi”, Zorlu PSM’de prömiyer yaptı. Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Kubilay Tunçer ve Okan Demirok’un başrollerini paylaştığı oyunun prömiyerine ünlü isimler katıldı.Kubilay Aka-Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcı
Organizasyona, SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, Yıldız Kültür, Serpil Temur, Hatice Aslan
, Devrim Nas, Teoman, Özlem Öçalmaz, Hande Doğandemir, Cansel Elçin, Kevork Türker, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Onur Ünlü, Hazal Kaya, Ali Atay, Serkan Keskin, Selin Şekerci, Fatih Artman, Berkun Oya, Yağız Can Konyalı, Selen Domaç katıldı.
Oyun, yoğun ilgi üzerine 24-25-26 Aralık ve 5-6 Ocak tarihlerinde Zorlu PSM’de arka arkaya perde açacak. Oyun, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikayesini anlatıyor.