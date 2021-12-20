“Timsah Ateşi” nin prömiyerine ünlü akını

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Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın üstlendiği, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği “Timsah Ateşi”, Zorlu PSM’de prömiyer yaptı. Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Kubilay Tunçer ve Okan Demirok’un başrollerini paylaştığı oyunun prömiyerine ünlü isimler katıldı.



Kubilay Aka-Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcı