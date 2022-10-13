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'Tatlıses'i sildi mi? Dilan Çıtak'tan açıklama...

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Levent Dörter
Tatlısesi sildi mi Dilan Çıtaktan açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 13:45

Dilan Çıtak, 11 Ekim'de 8 yıldır birlikte olduğu müziyen Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Çıtak, düğünün ardından sosyal medya hesaplarında güncelleme yaptı. 'Tatlıses' soyadının yerine 'Dörter'i ekledi.

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Dilan Çıtak, 'Tatlıses'i sildi haberlerine sosyal medyadan yanıt verdi:

"Küçük bir detay çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum.
Sosyal medya ismim hala 'dilancitaktatlises' Alt ismim ise 'Dilan Çıtak'dı. Yanına sadece eşimin soy adı eklendi. 'Dörter' olarak.
Sahne adım her zaman 'Dilan Çıtak'. Kimlik adım ise bundan sonra 'Dilan Tatlıses Dörter'. Soy adlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim..."

Tatlısesi sildi mi Dilan Çıtaktan açıklama...

İbrahim Tatlıses'ten kızına dudak uçuklatan hediye

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da evlendi.

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Nikâhları Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu.

Düğünde Dilan Tatlıses üç fark lı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giydi.

Tatlısesi sildi mi Dilan Çıtaktan açıklama...

Ünlü şarkıcının ana gelinliği İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi.

Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

Tatlısesi sildi mi Dilan Çıtaktan açıklama...

Düğüne birçok ünlü isim katıldı. 

TATLISES KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Tatlıses düğünde kızına altın kemer taktı. 

Tatlısesi sildi mi Dilan Çıtaktan açıklama...

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş ikiliyi daha sonra babaları barıştırmıştı. 

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Tatlısesi sildi mi Dilan Çıtaktan açıklama...

Özlem Yıldız

Tatlısesi sildi mi Dilan Çıtaktan açıklama...


Seren Serengil

 

 

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Levent Dörter

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