Cem Karaca'nın ailesi birbirine girdi... İlkim Karaca: 3.5 milyon bulursam filmi durduracağım

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Merhum sanatçının eşi İlkim Karaca geçen cuma vizyona giren filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu.



İlkim Karaca’nın belirlenen 3.5 milyon TL’lik teminatı mahkemeye yatırması halinde filmin gösteriminin durdurulmasına karar verildi.

Bu kararın ardından Cem Karaca’nın filmin danışmanlığını üstlenen Feride Balkan’dan olan oğlu Emrah Karaca basın toplantısı düzenleyerek tepkisini dile getirdi:

“Babamın eserlerine ait hakların 4’te 3’ü bana ait. Bu şahıs kendisine ait olan 4’te 1 hakkını 2018 yılında bir müzik şirketine sattı. Buna rağmen yapımcılarımız kendisiyle görüştü ancak 16 milyon TL para talebi kabul edilmeyince agresifleşti. Tedbir kararıyla 90 milyonluk bütçeyle hayata geçirilmiş bu iş için bu şahıs 3.5 milyon TL yatırırsa film gösterimden kalkacak. Bu teminat hangi zararı karşılayacak?” İlkim Karaca, Emrah Karaca’ya “12 Punto” adlı haber sitesinden yanıt verdi: “Milyonların önünde şahsıma asılsız iftiralar atılıyor. Eğer bulabilirsek 3.5 milyon TL’yi yatırıp filmin gösterimden kalkmasını istiyorum.”



İlkim Karaca’yı işaret eden Cahit Berkay şu ifadeleri kullandı: “O gece Cem fenalaştığında taksi çağırmak yerine karşı dairedeki Emrah’a haber verse ya da ambulans çağırsa acaba Cem hala aramızda olur muydu diye de düşünmeden edemiyorum. Şoförün sırtında Cem’i hastaneye götürürken kim bilir ne kadar zaman kaybedildi sorusu hep aklımda.”

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Berkay ayrıca herkesi filme sahip çıkmaya çağırdı, “Fırsatını bulduğu anda Cem Karaca’nın aile yadigarlarını, şarkıları üzerindeki 1/4 haklarını satan kadının ne olduğunu iyi bilenlerden biriyim! Herkesten ricamdır; Cem Karaca’nın Göşyaşları’nı sinemalardan geri çekmeye çalışanlara Cem’e ve filme sahip çıkarak cevap verelim” dedi.

ÜÇ GÜN GİŞESİ

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‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi ilk üç günde 75 bin 680 kişi tarafından izlendi.