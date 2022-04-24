Tarık Papuççuoğlu: Hayat Bilgisi döneminde çim adam gibiydim

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Oyuncu, 2003 yılında yayınlanan “Hayat Bilgisi” dizisine nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı:

“Gani Müjde ‘Kel Mahmut’u hatırlatan bir tip arıyorum’ diyerek ‘Hayat Bilgisi’ dizisindeki rolü bana teklif etti.

‘O kadar çok saçı dökülmüş oyuncu var ki benim jenerasyondan’ açıklamama rağmen, ‘Hayır, seni istiyoruz. Ama kel olacaksın’ dedi.

Peruk olmadı. Saçımı kazımak istediler. 4 sene boyunca bu saçla gezdim. En komiği de dizi tatile girerdi ve yazın tıraş olmaya devam etmezdim. Brokoli gibi çıkıyordu saçım. Çim adam gibi 4 sezon dolaştım.”

Papuççuoğlu, üniversitede tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih ettiğini de söyledi: “30 yıl, sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım.”