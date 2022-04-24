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◊ Ömür Gedik: Onur’un kafası hep farklı çalışır, yaptığı işlerdeki başarısının sırrı da budur. Yine kafa farklı çalışmış. Ben gayet değişik ve ilgi çekici buldum tarzını. Monotonluktan sıkılmıştım, iyi geldi.



◊ Savaş Özbey: Yanlış kulise girip Ceza’nın kıyafetlerini giymiş gibi olmuş. Hadi öyle giyindin, bari bıyığını kes... Onur Ünlü başarılı senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu olabilir ama kesinlikle bir stilist değil.

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Çok güldüm ben. Ama alay etmek için değil. Çok sempatik buldum. Bence ara sıra böyle giyinebilir Onur Ünlü. Yakışmamış diyenlere aldırış etmemesini öneriyorum.Onur Ünlü hep böyle giyiniyor, genel tarzı bu. “Ergen gibi” olduğunu düşünmüyorum, kendine has bir stili var bence. Tıpkı Nick Wooster gibi. O da bazen etek giyiyor ama “Adama bak, etek giymiş” demiyoruz. Öyle bir kombinliyor ki, yakışıyor. Onur Ünlü’ye de yakışıyor bence tarzı.

Aleyna siteminde haklı mı?

Aleyna Tilki, yeni İngilizce şarkısı ve klibini yayınladıktan sonra sektördeki sanatçıların kendisine destek vermediğinden yakındı. Haklı mı sizce? Ve herkes genç şarkıcıya destek vermek zorunda mı?

◊ Orkun Ün: “Zorunda mı?” derseniz “Tabii ki değil” derim. Fakat Gülşen’e de destek verme zorunluluğu yoktu. Ama gördük ki sektör Gülşen’e topyekûn destek oldu. Aleyna bence buna içerledi biraz. İnsan böyle ‘imza’ işlerde yanında eşi dostu, meslektaşı görmek istiyor haklı olarak.

◊ Ömür Gedik: Valla haklı. Gülşen’in klibine de benzer saldırılar geldiğinde herkes, biz dahil Gülşen’i savunduk. Aleyna yeni kuşak diye mi böyle yapıyoruz?

Ben en azından buradan bu eksiği kapatmış olayım. Aleyna’nın sahnesindeki, kliplerindeki tarzına kimsenin söz söylemeye hakkı yok. Umuyorum ki güzelliği ve sağlam sesiyle bizi ileride yurtdışında da temsil edecek.

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◊ Onur Baştürk: İyi de Gülşen’in durumu, o an yaşanan gündem bambaşkaydı. Aleyna öyle bir gündem yaşamadı ki, neden insanlar durup dururken destek mesajı atsın? Şarkısını ya da videosunu beğenip destek göstermek başka, Gülşen’deki gibi bir gündem yaşayıp bunun desteklenmesi başka. Aleyna ikisini birbirine karıştırmış durumda ve anlamsız bir duygu sömürüsü yapmış.

◊ Savaş Özbey: Gülşen “Go girl!” (Yürü kızım) diyerek klibi paylaştı mesela. Onun dışında destek verip ne yapacaklarmış ki? Mesele şarkının yurtdışında tanıtılmasıysa, o destek müzisyenlerden değil; Can Yaman, Kerem Bürsin gibi başka ülkelerde tanınan oyunculardan gelebilir ancak.

Tepkiler yersizdi

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Alişan 3 yaşındaki oğluna masaj yapılırken çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı ve büyük tepki aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tepkiler yerinde mi, yersiz mi?

◊ Savaş Özbey: Adam altı üstü komiklik yapmış, üzerine çok çullandılar. Ama tepkiler gibi, Alişan’ın bu tepkilere verdiği tepki de yersiz. O da tuttu, işi kaç bölüm dizi çektiğine, kaç konser verdiğine kadar getirdi. Ne alaka?

◊ Orkun Ün: Yersiz ki ne yersiz Konsey. Ben fotoğrafı görünce “Linç geliyorrrr” dedim, kısa süre sonra da geldi zaten. Alişan “Tamamen kurmaca bir fotoğraftı, oğlum istedi” dedi ama gerçek olsa n’olur? Masaj yaptırsa n’olur ki? Kime ne? Bir çocuğun olduğu fotoğrafa onca hakaret, küfür normal mi Allah aşkına ya?

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◊ Ömür Gedik: Alişan’ın esprili paylaşımı döndü dolaştı yine lince bağlandı. Alıştık artık. Alişan’ın alışıp takmaması zor olabilir tabii; küfürler, hakaretler, üstelik ortada çocuğu varken. Üzücü.

◊ Onur Baştürk: Üzgünüm ama bence gayet yerinde tepkiler. Oğluna “paşa” gibi davranıp göklere çıkarmanın gösterişli bir halini gördüm o fotoğrafta ve utandım açıkçası. Espri olsun diye paylaştık da demesinler lütfen, esprili filan değildi.

Bu sözler kime?

Hande Yener, “O eski sahte tıklar yok, çok üzülüyorum. Reklam parasıyla bir yere kadar milyoncuk olunuyor” sözlerini sizce kime yönelik söylemiş olabilir?

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◊ Onur Baştürk: Hedefi belirsiz böyle sözler söylemek de çok 90’lar tarzı. Sahte tık bence hâlâ var. Belki azalmıştır ama Hande Yener bundan hep şikayet ediyordu, son derece de haklı. Lakin haklı oluşu bir şeyi değiştirmiyor, günün sonunda “Şu kadar izlenmiş” diye konuşuyoruz, nasıl olduğunu sorgulamadan...



◊ Savaş Özbey: Kime diyecek, tabii ki bire bir rekabet içinde olduğu insanlara. Kim onlar? Çok fazla isim yok. Demet Akalın değilse Hadise, Hadise değilse Gülşen. Sahte tık yapılmaması için Rekabet Kurulu’na da şikâyette bulunmuştu zaten.

Hande Yener bu sözleri bir kez daha söylemişti. 4 sene önce yanılmıyorsam, bir radyo programında birilerini hedef almıştı yine. Şu an gündeminde bence tek bir isim yok. Sektörde parayla takipçi satın alan, parayla şarkılarına tık aldıran ve bunu “Çok dinleniyorum, 1 numara benim” sözleriyle yutturmaya çalışanlara söylüyor bu sözleri sanırım.Şimdi o isimleri Hande telaffuz etmemişse biz mi edeceğiz? Eski izlenme rakamları ile şimdikiler arasında uçurumlar olan herkes desek yeterli.

Depp için üzülüyorum

Johnny Depp, itibar zedeleme davası açtığı eski eşi Amber Heard’ün kendisine şiddet uyguladığını mahkemede ses kayıtlarıyla açıkladı. Amber Heard’ün “Duracağıma dair söz veremem” lafı dikkat çekiciydi. Ne diyorsunuz bu dava hakkında?

◊ Onur Baştürk: Ya o nasıl bir duruştu öyle! Yılların karizmatik aktörü gitmiş, yerine “Buyurun amirim” diyen, el pençe divan duran biri çıkmış içinden Johnny Depp’in. İsterse haklı olsun bu davada, daha da yüzüne bakamam kendisinin.

◊ Savaş Özbey: Bu dava vesilesiyle öğrendik ki Johnny Depp’in çocukluğu da Küçük Emrah filmleri gibiymiş. Anne dövermiş, baba terk etmiş...

◊ Orkun Ün: Bu dava çok enteresan yerlere gitmiyor mu ya? Johnny Depp canlı yayınlanmasını falan istemişti en son duruşmanın. Bence burada Amber Heard’ün iddiaları çok abartı. Kesinlikle bir itibar suikastı yapmaya çalışıyor Depp’e. Şimdilik gördüğüm, anladığım budur.

◊ Ömür Gedik: Ben genelde kadın tarafını tutarım ama bu davada Amber Heard’ün Johnny Depp’e planlı bir saldırı yaptığını düşünüyor ve artık Depp için üzülüyorum. Farkında mısınız ünlü kişilerin başına ne geliyorsa hep ikili ilişkilerdeki sorunlardan ve yanlış seçimlerden geliyor.

Belli ki bitmemiş

Cem Belevi, Savaş Özbey’e verdiği röportajda İrem Derici’yle ilişkisi hakkında, “Akışına bıraktık. Hayırlısı diyelim. İnsanlar bunu okurken bu fırtına ne olur, Allah bilir. Benim tarafımda değişmeyen tek şey, İrem’e olan saygım” dedi. Sizce bu ilişki bitti mi, bitmedi mi?

◊ Savaş Özbey: Bu çift daha önce de aldatma nedeniyle ayrılmış ama sonra tekrar bir araya gelmişti. Hatta barışırlarken Cem Belevi ayrı kaldıkları 96 gün için 96 gül yollamıştı İrem Derici’ye. Bence yakındır yine yan yana görmemiz. Yoksa böyle gül masrafına can mı dayanır?

◊ Orkun Ün: Bitti mi bitmedi mi bilemem. Onlar bir gün küsüp diğer gün barışan bir çift. Yorucu ama böyleler, belli. Onlara önerim biraz bencil olsunlar, kendilerinin ‘biricik’ olduğunun farkına varsınlar. Karşı taraf kırılır mı diye düşünmesinler. O zaman rahatça ne yapmaları gerektiğine karar verirler zaten. Ayrıca günün sonunda birbirlerini kırmayacaklarsa, Cem’in dediği gibi ‘saygı’ devam edecekse noktalanması da çok normal. Sonuçta olmayacaksa zorlamayacaksın.

◊ Onur Baştürk: Bitmemiş, belli. Bitmesin tabii ama bu ikili de birbirlerini yiye yiye kendilerini bitirdi bence.

◊ Ömür Gedik: İkili ilişki sevgi, aşk, tutku kelimelerinden çıkıp “değişmeyen tek şey saygı” boyutuna geldiyse ben korkarım. Umarım yanılıyorumdur.

Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün



