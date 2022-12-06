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Tarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan! Özge Ulusoy'un büyük acısı

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#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Ankara
Tarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan Özge Ulusoyun büyük acısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 11:04

Özge Ulusoy’un babası emekli albay Haydar Ulusoy geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Özge Ulusoy babasının saatini paylaşıp duygularını dile getirdi: Tarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Babacığım...

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73 yaşındaki Haydar Ulusoy önceki gün Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı’nda meydana gelen kazada Elif N., 06 DV 2053 plakalı otomobille çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haydar Ulusoy için dün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ulusoy, “Hiç bu kadar zor bir an hatırlamıyorum” dedi.

Bugün sosyal medya hesabından babasına veda eden Özge Ulusoy paylaşımıyla duygulandırdı.

Babasının kazada kırılan saatini paylaşan Ulusoy altına, '04.12.22! 14.05 Babacığım' notunu düştü.

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Tarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan Özge Ulusoyun büyük acısı

Bu zor gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Ulusoy, 'Babamın ne kadar sevildiğini büyük bir gururla anladığım şu acılı günlerde bana attığınız binlerce mesajla ona layık bir evlat ve aile olduğumuzu da fark etmemi sağladınız... Tanıyan tanımayan güzel mesajlarıyla yüreğimi serinleten hepinize kendim ve tim ailem adına sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin' ifadelerini kullandı.

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