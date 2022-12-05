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Özge Ulusoy'un en zor görevi... Babasını son yolculuğuna uğurladı

Güncelleme Tarihi:

#Özge Ulusoy#Emekli Albay Haydar Ulusoy#Cenaze Töreni
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 13:05

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.

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Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy’a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

Özge Ulusoyun en zor görevi... Babasını son yolculuğuna uğurladı


Emekli Albay Haydar Ulusoy için bugün düzenlenen cenaze töreni ise Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleştirildi.

Özge Ulusoyun en zor görevi... Babasını son yolculuğuna uğurladı

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Düzenlenen törene Haydar Ulusoy’un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.

Özge Ulusoyun en zor görevi... Babasını son yolculuğuna uğurladı


“Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım”

Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp gittiğine inanmıyorum, benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin” dedi.

Özge Ulusoyun en zor görevi... Babasını son yolculuğuna uğurladı

Özge Ulusoy ve babası Emekli Albay Haydar Ulusoy
Özge Ulusoyun en zor görevi... Babasını son yolculuğuna uğurladı


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