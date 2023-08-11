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Tanyeli’ye moral ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Tanyeli#Suzan Kardeş#Pankreas Kanseri
Tanyeli’ye moral ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 08:25

TANYELİ, pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede dostlarının ziyaretiyle moral buluyor.

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 Suzan Kardeş önceki gün ünlü isme uğur ipi, renkli taşlar ve yapay kaktüsler götürdü.

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Tanyeli, birlikte çekilmiş videolarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Hastanede olduğum günler en güzel motivasyonum arkadaşlarım. Suzan Kardeş gelmiş, uğur ipi, yapay kaktüslerini getirmiş; ritüeller ondan sorulur. Hıdrellez deyince en güzel ritüeli o hazırlar, muhteşem Balkan şarkıları eşliğinde. Neriman Kardeş de süslediği taşları göndermiş. Seviyorum sizi canlar hem de çok. Bu arada mesajlara çok teşekkür ederim, verdiğiniz moral paha biçilmez. Bu misafiri ancak moral ve motivasyonla, pozitif enerjimle ve tabii ki doğru tedavi ile uğurlayabilirim. Sayenizde moralim çok yüksek. Çok şanslıyım.”

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#Tanyeli#Suzan Kardeş#Pankreas Kanseri

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