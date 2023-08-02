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O sözler akrabalık ilişkilerini bitirmişti... Petek Dinçöz ve Tanyeli yıllar sonra bir araya geldi!

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#Petek Dinçöz#Tanyeli#Pankreas Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 08:26

Petek Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli’yi evinde ziyaret etti.

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Ünlü şarkıcı bu ziyarette Tanyeli ile beraber çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı.

20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi.

Dinçöz’ün akrabası olan Tanyeli’nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu.

Yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sona erdi.

O sözler akrabalık ilişkilerini bitirmişti... Petek Dinçöz ve Tanyeli yıllar sonra bir araya geldi

NE OLMUŞTU?

Petek Dinçöz'ün 'Kariyerimin başında Tanyeli bana hiç yardımcı olmadı' sözleri ikilinin arasında gerilime neden olmuştu.

Karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili uzun süre bir araya gelmemişti.

Ünlü oryantal yıllar sonra Dinçöz'e şu sözlerle cevap vermişti, 'Benim onların geçmişlerini bilmem onların hoşuna gitmiyor. Petek'in annesi bana 'Petek oryantal olsun' dedi, ben de 'hayır' dedim. Onun iyiliği için ama sonra annesi Petek'i doldurdu 'Tanyeli seni kıskandı' diye...Ben Petek, okulunu okusun üniversitesini okusun istedim ama yanlış algılandı. Ben Teyzem için sustum ama canımı çok yaktılar."

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Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmiş daha sonra rutin sağlık taramasına giden ünlü oryantal pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

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#Petek Dinçöz#Tanyeli#Pankreas Kanseri

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