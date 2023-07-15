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Tanyeli'den haber var: Size güzel görünmek için uygulama kullanıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Tanyeli#Paankreas Kanseri#Kemoterapi
Tanyeliden haber var: Size güzel görünmek için uygulama kullanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 15:44

Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konulan ve tedaviye başlayan Tanyeli, sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.Serum desteği alan Tanyeli, 'Size güzel görünmek için uygulama kullanıyorum' dedi.

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"Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Kusura bakmayın çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle. Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük."

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#Tanyeli#Paankreas Kanseri#Kemoterapi

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