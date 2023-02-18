Taha Duymaz'ın ablasından duygulandıran paylaşım: Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın

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Youtube ve Instagram sayfasında paylaştığı Yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

Duymaz için süren umutlu bekleyiş dün yerini acıya bıraktı.

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Kardeşi ile birlikte halasının evine ziyarete giden ve deprem sonrası yıkılan binada enkaz altına kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İlk günden bu yana Taha'dan gelecek iyi haberi bekleyen abla Semiha Duymaz, kucağında kardeşinin eşyaları ile çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

Semiha Duymaz "Dilerim Allah'tan bu acıyı kimeye yaşatmasın" dedi.

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Geçtiğimiz aralık ayında genç fenomeni programında ağırlayan Armağan Çağlayan da "Taha’nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanılmıştık.Çok saygılı,ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu.Umutları vardı. 'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım,insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin." mesajını yayınladı.