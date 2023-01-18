Survivor Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı açıklaması

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Survivor 2023 başladı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi Panaroma programına konuk oldu. Ilıcalı, 2022 yılında beklediği şampiyonluğa sahip olamayan Nagihan Karadere hakkında da konuştu:

ACUN ILICALI: YARIŞMA BU!

"Nagihan çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Nagihan hangi özelliği ile birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle... Nagihan'a baktığım zaman gerçekten çok sevdiğim bir insan. Görüştüğüm de bir insan ama Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? 'Nagihan çok iyi koşuyor', ne güzel ya! Öyle bir yarışma değil ki... Yarışma koşu üzerine değil. Biz Nagiha'a '400 metre koşacaksın engellide, birinci olursan şampiyon olacaksın' demedik. Yarışma bu değil. Yarışma seyirci ile bütünleşiyor. Seyirci burada karakterini yakalıyor. Tabii ki belli bir başarı istiyor. Engel geldi 'ben bunun üstünden atlayamam' diyen hiç kazanamıyor zaten ama o mücadeleyi vermesi, savaşması... Örnek Barış mesela... Hepimizin fiziksel farkı yok mu? Sen Nagihan'ı geçemezsin zaten. Ne yapacağız o zaman? Nagihan mı kazanmalı? Hayır! Oradaki konu sen zorluyor musun? Nagihan 3 galibiyet alır, sen de 2 galibiyet alırsın... Seyirci 'Bu kız Nagihan'ı yendi' der... Takdir eder, taçlandırır. Bu yarışma bu. O yüzden kimse kalkıp da 'Vay efendim performansı bu...' demesin. Performans bu işin yüzde 20'si. Seyircinin verdiği oyların hepsini ben analiz edebiliyorum. Çok güzel analiz edebiliyorum"

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ACUN BEY'İN ÇOK YANLIŞ İFADESİ OLDU!

Acun Ilıcalı'nın programda söyledikleri uzun süre konuşuldu. Üç kez Survivor yarışmasına katılan Nagihan Karadere ise günler sonra sessizliğini bozdu. Acun Ilıcalı ile aralarındaki buzları erittiğini söyleyen Karadere şu ifadeleri kullandı: “Yarışmadan döndüğümden beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Bu da psikolojik sıkıntılara yol açtı. Biraz gerildim ve yanlış anlaşılmalar oldu.

BİZ BİR AİLEYİZ!

Son dönemde yaşanan her olay psikolojik ve fizyolojik olarak beni yıprattı. Acun Bey ile çok yanlış anlaşıldık. Ben aslında, ‘böyle sorunlar yaşayacağıma yarışmaya gitmek istemezdim’ demek istedim. Konu çok farklı noktalara gitti. Acun Bey’in de çok yanlış bir ifadesi oldu. O da öyle söylemek istemedi, onu çok iyi biliyorum. Kendisini çok seviyorum, kendisinin de beni çok sevdiğini biliyorum. Biz bir aileyiz. Kimse kimsenin kalbini kırmaz, araya hiç kimse giremez. ‘Ahde vefa’ diye bir durum vardır! Ben bugün buradaysam Acun Bey sayesinde... O yüzden de yaşanan her şeyden, başta Acun Bey ve Acun Medya ailesinden özür diliyorum. Yanlış olan hiçbir şey yok. Telefonda konuşuyoruz, gülüyoruz eğleniyoruz birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Aramızdaki buzlar tamamen erimiştir.”